Alfredo Arias: "Nos queda el sabor amargo de que estuvimos cerca de ganarlo"

Tras haber empatado 0-0 con Junior de Barranquilla, el DT Alfredo Arias analizó su encuentro por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2024-II.

En primera instancia, se mostró insatisfecho por el marcador final, debido al desarrollo del partido. "Nos queda el sabor amargo de haber estado cerca de ganar y no haberlo logrado. Eso es lo que debemos mejorar. Necesitamos un pequeño ajuste para empezar a ganar más partidos, pero el equipo ya es competitivo. Jugamos de igual a igual contra tres equipos destacados", comentó en primera instancia.

Tras ello, aseguró que el compromiso del equipo con ganar está a máximo nivel. "El compromiso siempre es el máximo. Nosotros trabajamos y entrenamos todos los días para llevar a este equipo a la victoria. La gente puede esperar mucho de lo que vio hoy, de lo que vio contra Millonarios, contra Pereira, pero ganando".

Medellín vs. Junior en acción de juego en el estadio Atanasio Girardot, por Liga II-2024. Foto: Colprensa

Más declaraciones de Alfredo Arias

Sobre la actuación de Junior

"Nos enfrentamos a un muy buen equipo que fue campeón y que todos los años se refuerza para volver a serlo. No nos sorprendió lo que planteó Junior, pero sí nos sorprendió nuestro primer tiempo, ya que estuvimos muy imprecisos. Perdimos dos jugadas que ellos aprovecharon para salir a la contra y tuvieron dos oportunidades en las que pudieron convertir. Fue un partido parejo, en el que pudimos haber convertido, pero nos faltó la definición".

¿Qué le falta al equipo para ganar?

"Creo que todos queremos ganar y yo soy el primero que quiere hacerlo y plantear para ganar, pero hay que reconocer cuando te enfrentas a un rival que también puede ganar si no haces bien las cosas. Estoy tranquilo porque veo la capacidad de mis jugadores, que pelean cada pelota como si fuera la última. Un equipo como Junior, que solo tuvo un remate al arco, implica que hicimos muchas cosas bien, más allá de los despistes que tuvimos".

Su explicación a estas primeras tres fechas de Liga

"No nos puede ganar cualquier equipo, y los tres rivales que enfrentamos en las primeras fechas del campeonato han sido campeones en los últimos cinco semestres. No estoy poniendo excusas; al contrario, estoy dando un mensaje claro para mis jugadores y nuestra gente: el equipo está bien, va a ser competitivo y vamos a llegar donde queremos".

¿Qué debe mejorar el DIM?

"Debemos mejorar nuestro juego con la pelota. No podemos permitir que teniendo la posesión nos generen contras. Esto era algo que habíamos solucionado el semestre pasado, pero hoy se repitió en varias jugadas, y hay que mejorar en ese aspecto. La mejoría siempre debe venir con el entrenamiento y las horas que pasemos con los jugadores. Algunos, como Vini, llegaron hace pocos días y aún no conocen bien a sus compañeros, ni dentro ni fuera de la cancha. Estamos hablando de Chaverra, que también entró, de Homer Martínez, de Gerson González; todos ellos llegaron justo al inicio del campeonato. Por suerte, están aquí y eso me deja tranquilo, ya que a futuro vamos a seguir creciendo".