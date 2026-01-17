Síguenos en:
Así fue el golazo de Edwin Cardona de más de mitad de cancha, en Nacional vs Chicó

Así fue el golazo de Edwin Cardona de más de mitad de cancha, en Nacional vs Chicó

El '10' de Atlético Nacional, Edwin Cardona, anotó un verdadero golazo este sábado en el estadio Atanasio Girardot, sorprendiendo al arquero rival, con un remate de larga distancia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 17 de ene, 2026
Edwin Cardona Atlético Nacional
Edwin Cardona, jugador de Atlético Nacional - Foto:
Nacional Oficial

