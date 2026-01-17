Así fue el golazo de Edwin Cardona de más de mitad de cancha, en Nacional vs Chicó

Atlético Nacional se puso 2-0 en el marcador contra Boyacá Chicó, gracias a un golazo de Edwin Cardona, que se animó a rematar desde antes de la mitad de cancha y dejó la anotación de la fecha en el estadio Atanasio Girardot.

Al minuto 55 el talentoso mediocampista recibió la pelota tras una recuperación de la pelota de los 'verdolagas', vio salio al arquero Darío Denis, remató con potencia y colgó al guardameta, que no pudo evitar el gran tanto del '10' de los antioqueños.

Sorprendidos y emocionados se vieron los compañeros de Edwin Cardona y los hinchas de Atlético Nacional, luego de semejante golazo en el partido de la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-I.



Así fue el golazo de mitad de cancha de Edwin Cardona en Nacional vs Boyacá Chicó: