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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I, tras Llaneros 1-1 Once Caldas

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I, tras Llaneros 1-1 Once Caldas

Este lunes se reanudó el partido de la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I entre Llaneros y Once Caldas, luego de suspenderse en la noche de domingo, por un torrencial aguacero.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Llaneros vs Once Caldas
Llaneros vs Once Caldas en Liga BetPlay 2026-I - Foto:
Colprensa

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