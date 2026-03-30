Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I, tras Llaneros 1-1 Once Caldas

La acción de la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I se termina este lunes con Medellín vs América y Millonarios vs Fortaleza, pero también se disputó Llaneros contra Once Caldas, encuentro que fue suspendido en la noche de domingo por condiciones climáticas, y que se reanudó esta mañana.

Al final fue empate 1-1 entre los de Villavicencio y los de Manizales, con goles de Jefry Zapata y Kevin Rincón. Con este resultado los del 'Blanco Blanco' quedaron en el cuarto puesto, con 24 puntos. De su lado, Llaneros quedó en la casilla 13.

La jornada 13 de la Liga BetPlay 2026-I arrancó el viernes pasado con Águilas Doradas 1-0 Alianza FC y Bucaramanga 1-2 Santa Fe. Ya en la acción sabatina Cúcuta derrotó 1-0 a Boyacá Chicó, Tolima 3-1 a Jaguares y el Cali 1-0 al Pereira.

El domingo Junior consiguió un triunfazo en la capital colombiano, 0-1 sobre Internacional de Bogotá, y Nacional sigue más líder que nunca tras derrotar 1-2 al Pasto.



Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Llaneros 1-1 Once Caldas: