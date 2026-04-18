Definidos los ocho clasificados a los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay I-2026

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Las emociones del Torneo BetPlay I-2026 se vivieron a flor de piel este sábado 18 de abril con la definición de los ocho clasificados a los cuadrangulares finales. Seis equipos arribaban con el objetivo de quedarse con los tres últimos cupos.
Y después de vibrantes compromisos, Bogotá, Barranquilla y Tigres se unieron a la fiesta de la que ya hacían parte Inter Palmira, Unión Magdalena, Quindío, Envigado y Real Cartagena.
Fecha 15 del Torneo BetPlay I-2026
Inter Palmira 2-1 Boca Juniors de Cali
Envigado 2-0 Patriotas
Orsomarso 0-0 Leones
Independiente Yumbo 1-1 Real Cundinamarca
Tigres 0-1 Quindío
Real Santander 1-2 Bogotá
Real Cartagena 1-3 Barranquilla
Atlético 1-3 Unión Magdalena
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|DIF
|Goles
|Pts
|1
|Internacional de Palmira
|15
|12
|2
|1
|+16
|29:13
|38
|2
|Unión Magdalena
|15
|10
|2
|3
|+12
|27:15
|32
|3
|Quindío
|15
|9
|4
|2
|+10
|20:10
|31
|4
|Envigado
|15
|9
|2
|4
|+10
|24:14
|29
|5
|Real Cartagena
|15
|7
|5
|3
|+8
|23:15
|26
|6
|Bogotá FC
|15
|6
|5
|4
|+2
|16:14
|23
|7
|Barranquilla FC
|15
|6
|2
|7
|-1
|21:20
|20
|8
|Tigres
|15
|5
|5
|5
|+1
|15:14
|20
|9
|Independiente Yumbo
|15
|4
|7
|4
|-1
|13:14
|19
|10
|Patriotas
|15
|4
|5
|6
|-4
|13:17
|17
|11
|Orsomarso SC
|15
|4
|5
|6
|-4
|13:17
|17
|12
|Boca Juniors
|15
|2
|7
|6
|-5
|15:20
|13
|13
|Real Cundinamarca
|15
|2
|7
|6
|-5
|14:19
|13
|14
|Leones
|15
|2
|4
|9
|-16
|8:24
|10
|15
|Atlético
|15
|1
|6
|8
|-10
|12:22
|9
|16
|Real Santander
|15
|1
|4
|10
|-14
|9:23
|7
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