Definidos los ocho clasificados a los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay I-2026

Las emociones del Torneo BetPlay I-2026 se vivieron a flor de piel este sábado 18 de abril con la definición de los ocho clasificados a los cuadrangulares finales. Seis equipos arribaban con el objetivo de quedarse con los tres últimos cupos.

Y después de vibrantes compromisos, Bogotá, Barranquilla y Tigres se unieron a la fiesta de la que ya hacían parte Inter Palmira, Unión Magdalena, Quindío, Envigado y Real Cartagena.

Fecha 15 del Torneo BetPlay I-2026

Inter Palmira 2-1 Boca Juniors de Cali

Envigado 2-0 Patriotas

Orsomarso 0-0 Leones

Independiente Yumbo 1-1 Real Cundinamarca

Tigres 0-1 Quindío

Real Santander 1-2 Bogotá

Real Cartagena 1-3 Barranquilla

Atlético 1-3 Unión Magdalena



Tabla de posiciones del Torneo BetPlay II-2025

Pos Equipo PJ G E P DIF Goles Pts 1 Internacional de Palmira 15 12 2 1 +16 29:13 38 2 Unión Magdalena 15 10 2 3 +12 27:15 32 3 Quindío 15 9 4 2 +10 20:10 31 4 Envigado 15 9 2 4 +10 24:14 29 5 Real Cartagena 15 7 5 3 +8 23:15 26 6 Bogotá FC 15 6 5 4 +2 16:14 23 7 Barranquilla FC 15 6 2 7 -1 21:20 20 8 Tigres 15 5 5 5 +1 15:14 20 9 Independiente Yumbo 15 4 7 4 -1 13:14 19 10 Patriotas 15 4 5 6 -4 13:17 17 11 Orsomarso SC 15 4 5 6 -4 13:17 17 12 Boca Juniors 15 2 7 6 -5 15:20 13 13 Real Cundinamarca 15 2 7 6 -5 14:19 13 14 Leones 15 2 4 9 -16 8:24 10 15 Atlético 15 1 6 8 -10 12:22 9 16 Real Santander 15 1 4 10 -14 9:23 7