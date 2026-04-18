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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Definidos los ocho clasificados a los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay I-2026

Definidos los ocho clasificados a los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay I-2026

Este sábado 18 de abril, el Torneo BetPlay I-2026 tuvo su última fecha del todos contra todos y acá le contamos qué equipos se metieron entre los ocho mejores.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de abr, 2026
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Internacional de Palmira culminó como líder del todos contra todos del Torneo BetPlay I-2026 con 38 puntos.
Internacional de Palmira culminó como líder del todos contra todos del Torneo BetPlay I-2026 con 38 puntos.
Internacional de Palmira.

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