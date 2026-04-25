Primeros videos de la fuerte pelea de hinchas del Cali, en tribuna del estadio de Palmaseca

Deportivo Cali y América se enfrentaron en la tarde-noche de este sábado 25 de abril, en cumplimiento de la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026. Como buen clásico no estuvo exento de las jugadas polémicas, de las trifulcas y las peleas.

En la previa de la contienda en Palmaseca, algunos hinchas vestidos con los colores de los 'azucareros' protogonizaron desórdenes en la entrada de la tribuna sur, y ya en pleno compromiso, en la tribuna norte, también se presentó una violenta pelea, que generó pánico entre los asistentes.

En los videos que circulan en las redes sociales se observa el momento preciso en que unos simpatizantes, en grupo, comienzan a agredirse, a empujarse y a insultarse. Los golpes siguieron a continuación, y esto llevó a alerta de las autoridades, que inmediatamente intervino para retomar el orden en esa tribuna del Palmaseca y posteriormente sacando a los vándalos fuera del escenario deportivo.

Toda esta trifulca se presentó mientras los jugadores disputaban en el campo de juego el compromiso del fútbol colombiano.



🚨 BATALLA EN PALMASECA: VIOLENTA PELEA ENTRE HINCHAS EN LA TRIBUNA NORTE DEL DEPORTIVO CALI ⚠️



Momentos de tensión se vivieron en el estadio del Deportivo Cali cuando hinchas protagonizaron una fuerte riña en la tribuna norte, generando pánico entre los asistentes.

Golpes,… pic.twitter.com/Gb6WxEf2ls — NotiCali (@NotiCaliOficial) April 26, 2026