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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Primeros videos de la fuerte pelea de hinchas del Cali, en tribuna del estadio de Palmaseca

Primeros videos de la fuerte pelea de hinchas del Cali, en tribuna del estadio de Palmaseca

En medio del clásico vallecaucano entre Cali y América, un grupo de hinchas de los 'azucareros' protagonizaron una trifulca, que causó pánico entre los asistentes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Hinchas del Deportivo Cali peleando en clásico contra América de Cali.
Hinchas del Deportivo Cali peleando en clásico contra América de Cali.
Foto captura de pantalla de video

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