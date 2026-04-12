Rodrigo Contreras se salió de la ropa y vio la roja en Millonarios vs. Santa Fe; vea acá el video

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Rodrigo Contreras no terminó el clásico entre Millonarios y Santa Fe, este domingo, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El delantero del 'embajador' agredió a un rival del 'león' y vio la roja directa por parte del árbitro central, Andrés Rojas.
El crónometro marcaba el minuto 79 cuando el popular 'Tucu' le propinó un cabezazo en la cara a Víctor Moreno. El colegiado no dudó en mostrarle la cartulina roja al artillero argentino, que dejó a Millonarios con 10 hombres en cancha.
Antes de la roja, el número '27' ya había provocado a varios rivales; venía 'caminando sobre la cornisa'. Hay que indicar que Moreno también fue amonestado.
Finalmente, el compromiso de la jornada 16 de la Liga BetPlay I-2026 entre Millonarios y Santa Fe terminó 1-1. Sebastián Valencia adelantó al azul con un golazo al minuto 60, pero Hugo Rodallega puso cifras definitivas al minuto 76.
Ⓜ️❌¡Se va expulsado Rodrigo Contreras y Millonarios se queda con un hombre menos ante Santa Fe!— Win Sports (@WinSportsTV) April 12, 2026
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