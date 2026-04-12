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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Rodrigo Contreras se salió de la ropa y vio la roja en Millonarios vs. Santa Fe; vea acá el video

Rodrigo Contreras se salió de la ropa y vio la roja en Millonarios vs. Santa Fe; vea acá el video

El delantero de Millonarios, Rodrigo Contreras, agredió a Víctor Moreno y el árbitro, Andrés Rojas, no dudó en sacarle la tarjeta roja. El compromiso fue por la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios.
Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios.
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