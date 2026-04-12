Rodrigo Contreras se salió de la ropa y vio la roja en Millonarios vs. Santa Fe; vea acá el video

Rodrigo Contreras no terminó el clásico entre Millonarios y Santa Fe, este domingo, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El delantero del 'embajador' agredió a un rival del 'león' y vio la roja directa por parte del árbitro central, Andrés Rojas.

El crónometro marcaba el minuto 79 cuando el popular 'Tucu' le propinó un cabezazo en la cara a Víctor Moreno. El colegiado no dudó en mostrarle la cartulina roja al artillero argentino, que dejó a Millonarios con 10 hombres en cancha.

Antes de la roja, el número '27' ya había provocado a varios rivales; venía 'caminando sobre la cornisa'. Hay que indicar que Moreno también fue amonestado.

Finalmente, el compromiso de la jornada 16 de la Liga BetPlay I-2026 entre Millonarios y Santa Fe terminó 1-1. Sebastián Valencia adelantó al azul con un golazo al minuto 60, pero Hugo Rodallega puso cifras definitivas al minuto 76.



Vea acá la expulsión de Rodrigo Contreras en Millonarios vs. Santa Fe

Ⓜ️❌¡Se va expulsado Rodrigo Contreras y Millonarios se queda con un hombre menos ante Santa Fe!



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