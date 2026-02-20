Pereira y Deportivo Pasto se enfrentaron en la noche de este viernes, en la continuación de la octava jornada de la Liga BetPlay I-2026. Al igual que en Llaneros frente a Medellín, este partido se definió en la última jugada. ¡Hubo tensión tras el pitazo final!

Los primeros compases de la primera parte mostraron un dominio de los 'volcánicos' que estrellaron varios balones en los palos; sin embargo, fueron los 'matecañas' los que abrieron el marcador; Walmer Pacheco, al minuto 35, fue el autor de la celebración para los locales. Así se cerró la primera parte.

En la etapa complementaria, Deportivo Pasto encontró la igualdad por intermedio de su goleador y figura: Santiago Córdoba, al minuto 60. Pero las emociones llegaron hasta el final.

Al minuto 88, Yúber Quiñones le volvió a dar la ventaja al Pereira y todo se inclinaba para una victoria de los dirigidos por Arturo Reyes; no obstante, Córdoba marcó nuevamente para la escuadra nariñense, al 90+5, poniendo así cifras definitivas en el tablero.



El duelo de la octava jornada terminó caliente, con expulsados y algunos cruces de palabras de los locales con el cuerpo arbitral.



Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pereira 2-2 Pasto

Deportivo Pasto |15 puntos | +1 Internacional de Bogotá | 14 puntos |+1 Tolima | 12 puntos| +4 Junior de Barranquilla |12 puntos| +3 Bucaramanga |10 puntos / +6 Deportivo Cali | 10 puntos | +3 América |10 puntos | +3 Llaneros | 10 puntos |+1 Once Caldas | 10 puntos | +1 Fortaleza | 10 puntos | -1 Jaguares | 10 puntos | -2 Atlético Nacional |9 puntos |+7 Águilas Doradas | 8 puntos| 0 Millonarios| 8 puntos | -1 Medellín | 7 puntos | -2 Santa Fe |7 puntos | -2 Pereira |4 puntos |-4 Boyacá Chicó | 4 puntos | -5 Cúcuta Deportivo | 3 puntos |-5 Alianza FC | 3 puntos|-8

Resultados fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026

