Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pereira 2-2 Pasto

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pereira 2-2 Pasto

El duelo de la octava jornada terminó caliente, con expulsados y algunos cruces de palabras de los locales con el cuerpo arbitral. ¡Acá la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de feb, 2026
Comparta en:
Pereira y Deportivo Pasto se enfrentaron en la octava jornada de la Liga BetPlay I-2026.
Pereira y Deportivo Pasto se enfrentaron en la octava jornada de la Liga BetPlay I-2026.
X de @DeporPasto

Publicidad

Publicidad

Publicidad