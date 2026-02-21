Nacional vs. Alianza FC: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego por Liga BetPlay I-2026

Publicidad
El Atanasio Girardot será este sábado el escenario que acogerá un partido con contrastes muy diferentes: Atlético Nacional vs. Alianza FC, juego que es válido por la octava jornada de la Liga BetPlay I-2026.
Tras su caída en la fecha anterior frente al Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca, la escuadra ‘verdolaga’ le apuesta a volver al triunfo ante un equipo valduparense que está en crisis y en los últimos lugares de la tabla de posiciones del actual campeonato.
Jugados los compromisos entre Llaneros y Medellín, y Pereira contra Pasto, ambos con marcador de 2-2, el ‘rey de copas’ de nuestro país se ubica en casilla número doce con nueve puntos en cuatro juegos disputados por el momento.
Ahora, los dirigidos por Camilo Ayala, quien reemplazó a Hubert Bodhert en el banco técnico, se encuentra en la última posición de la Liga BetPlay I-2026 con apenas dos unidades y una diferencia de gol de -8. Se espera que bajo el mando del nuevo timonel, el elenco ‘vallenato’ mejore en lo táctico.
Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Alianza 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/ZXVagHirJC— Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 20, 2026
