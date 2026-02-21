Síguenos en:
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional vs. Alianza FC: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego por Liga BetPlay I-2026

Nacional vs. Alianza FC: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego por Liga BetPlay I-2026

Tras su caída frente al Deportivo Cali, Nacional le apuesta a volver al triunfo ante un equipo valduparense que está en crisis y en los últimos lugares. ¡Agéndese con el partido!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de feb, 2026
Atlético Nacional recibe a Alianza FC por la octava jornada de la Liga BetPlay I-2026.
Twitter de Atlético Nacional

