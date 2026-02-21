Nacional vs. Alianza FC: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego por Liga BetPlay I-2026

El Atanasio Girardot será este sábado el escenario que acogerá un partido con contrastes muy diferentes: Atlético Nacional vs. Alianza FC, juego que es válido por la octava jornada de la Liga BetPlay I-2026.

Tras su caída en la fecha anterior frente al Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca, la escuadra ‘verdolaga’ le apuesta a volver al triunfo ante un equipo valduparense que está en crisis y en los últimos lugares de la tabla de posiciones del actual campeonato.

¿Cómo llega Atlético Nacional al partido?

Jugados los compromisos entre Llaneros y Medellín, y Pereira contra Pasto, ambos con marcador de 2-2, el ‘rey de copas’ de nuestro país se ubica en casilla número doce con nueve puntos en cuatro juegos disputados por el momento.

El presente de Alianza FC

Ahora, los dirigidos por Camilo Ayala, quien reemplazó a Hubert Bodhert en el banco técnico, se encuentra en la última posición de la Liga BetPlay I-2026 con apenas dos unidades y una diferencia de gol de -8. Se espera que bajo el mando del nuevo timonel, el elenco ‘vallenato’ mejore en lo táctico.



Los convocados de Nacional vs. Alianza FC:

Arqueros: David Ospina, Harlen Castillo.

David Ospina, Harlen Castillo. Defensores: Néider Parra, Simón García, César Haydar, Samuel Velásquez, Andrés Román, Milton Casco.

Néider Parra, Simón García, César Haydar, Samuel Velásquez, Andrés Román, Milton Casco. Mediocampistas: Elkin Rivero, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Matías Lozano, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona.

Elkin Rivero, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Matías Lozano, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona. Delanteros: Nicolás Rodríguez, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Dairon Asprilla, 'Chicho' Arango, Alfredo Morelos.

Nacional vs. Alianza FC: hora y dónde ver EN VIVO POR TV y ONLINE el juego por Liga BetPlay I-2026

Día: sábado 21 de febrero del 2026.

sábado 21 de febrero del 2026. Fecha: octava jornada de la Liga BetPlay I-2026.

octava jornada de la Liga BetPlay I-2026. Hora: 6:20 de la tarde (de Colombia).

6:20 de la tarde (de Colombia). Estadio: Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. TV: Win

Win ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto actualizado, las jugadas virales, polémicas, golazos, la crónica del partido, tabla de posiciones y las reacciones de los protagonistas, para que se agende y no se pierda nada de este compromisos entre 'verdolagas' y 'vallenatos'.