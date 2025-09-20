Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras Pasto 1-1 Santa Fe

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025 empezó con la victoria 2-0 de Bucaramanga sobre Tolima, consolidándose en la parte alta de la tabla de posiciones. Posteriormente, el turno fue para América de Cali y Once Caldas, en el estadio Pascual Guerrero. Allí, el 'escarlata' dio vuelta al marcador, tras iniciar perdiendo, y se impuso por 2-1.
Este sábado 20 de septiembre, hubo pocos goles, pero muchas emociones, en especial por los movimientos en la tabla de posiciones. Envigado y Alianza no se sacaron diferencias y empataron 0-0. Después, Águilas Doradas dio la sorpresa y derrotó 0-1 a Llaneros, en condición de visitante, en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé.
Pero las acciones continuaron y uno de los compromisos de mayor interés para los que están en la lucha por entrar al grupo de los ocho, se disputó en el estadio La Libertad. Deportivo Pasto recibió a Independiente Santa Fe y repartieron los puntos. Un gol al minuto 89 de Christain Mafla, para el 'león', puso el 1-1 definitivo.
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|1
|Bucaramanga
|12
|+11
|24
|2
|Junior
|11
|+8
|21
|3
|Fortaleza
|11
|+6
|21
|4
|Medellín
|10
|+6
|20
|5
|Tolima
|12
|+5
|20
|6
|Llaneros
|12
|0
|18
|7
|Atl. Nacional
|11
|+6
|17
|8
|Santa Fe
|12
|+1
|17
|9
|Alianza
|12
|-2
|16
|10
|Deportivo Cali
|12
|-3
|15
|11
|Pereira
|11
|-1
|13
|12
|Once Caldas
|12
|-3
|13
|13
|Envigado
|12
|-2
|12
|14
|La Equidad
|12
|-4
|12
|15
|Águilas Doradas
|11
|-4
|11
|16
|Millonarios
|11
|-4
|11
|17
|Unión Magdalena
|11
|-7
|11
|18
|Pasto
|11
|-2
|10
|19
|América
|11
|-3
|10
|20
|Boyacá Chicó
|11
|-8
|10
Publicidad
Programación de la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025
Millonarios vs. Fortaleza
Día: domingo 21 de septiembre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.
Unión Magdalena vs. Atlético Nacional
Día: domingo 21 de septiembre.
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Sierra Nevada.
Publicidad
Independiente Medellín vs. Junior de Barranquilla
Día: domingo 21 de septiembre.
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.
Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira
Día: domingo 21 de septiembre.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: La Independencia.