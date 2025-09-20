Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras Pasto 1-1 Santa Fe

La fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025 empezó con la victoria 2-0 de Bucaramanga sobre Tolima, consolidándose en la parte alta de la tabla de posiciones. Posteriormente, el turno fue para América de Cali y Once Caldas, en el estadio Pascual Guerrero. Allí, el 'escarlata' dio vuelta al marcador, tras iniciar perdiendo, y se impuso por 2-1.

Este sábado 20 de septiembre, hubo pocos goles, pero muchas emociones, en especial por los movimientos en la tabla de posiciones. Envigado y Alianza no se sacaron diferencias y empataron 0-0. Después, Águilas Doradas dio la sorpresa y derrotó 0-1 a Llaneros, en condición de visitante, en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé.

Pero las acciones continuaron y uno de los compromisos de mayor interés para los que están en la lucha por entrar al grupo de los ocho, se disputó en el estadio La Libertad. Deportivo Pasto recibió a Independiente Santa Fe y repartieron los puntos. Un gol al minuto 89 de Christain Mafla, para el 'león', puso el 1-1 definitivo.

Acción de juego de América de Cali contra Once Caldas. X de @AmericadeCali

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: fecha 12

Posición Club PJ DG Pts 1 Bucaramanga 12 +11 24 2 Junior 11 +8 21 3 Fortaleza 11 +6 21 4 Medellín 10 +6 20 5 Tolima 12 +5 20 6 Llaneros 12 0 18 7 Atl. Nacional 11 +6 17 8 Santa Fe 12 +1 17 9 Alianza 12 -2 16 10 Deportivo Cali 12 -3 15 11 Pereira 11 -1 13 12 Once Caldas 12 -3 13 13 Envigado 12 -2 12 14 La Equidad 12 -4 12 15 Águilas Doradas 11 -4 11 16 Millonarios 11 -4 11 17 Unión Magdalena 11 -7 11 18 Pasto 11 -2 10 19 América 11 -3 10 20 Boyacá Chicó 11 -8 10

Resultados de la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025

Atlético Bucaramanga 2-0 Deportes Tolima

América de Cali 2-1 Once Caldas

Envigado 0-0 Alianza

Llaneros 0-1 Águilas Doradas

Deportivo Pasto 1-1 Independiente Santa Fe

La Equidad 0-0 Deportivo Cali (parcial)

Independiente Santa Fe logró un empate en su visita al Deportivo Pasto, por la Liga BetPlay II-2025 Archivo de Colprensa

Publicidad

Programación de la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025

Millonarios vs. Fortaleza

Día: domingo 21 de septiembre.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Unión Magdalena vs. Atlético Nacional

Día: domingo 21 de septiembre.

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Sierra Nevada.

Publicidad

Independiente Medellín vs. Junior de Barranquilla

Día: domingo 21 de septiembre.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira

Día: domingo 21 de septiembre.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: La Independencia.