Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios y su papelón en Copa Betplay; no pasó del 0-0 con Envigado y quedó eliminado

Millonarios y su papelón en Copa Betplay; no pasó del 0-0 con Envigado y quedó eliminado

El azul bogotano cayó contra los 'naranjas' ante su hinchada en el estadio de Techo, diciendo adiós de la Copa BetPlay. Millonarios cayó en el global 0-1 con Envigado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 16, 2025 10:23 p. m.
Comparta en:
Acción de juego entre Millonarios y Envigado por la Copa Betplay.
Acción de juego entre Millonarios y Envigado por la Copa Betplay.
X de @MillosFCOficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad