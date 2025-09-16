Millonarios y su papelón en Copa Betplay; no pasó del 0-0 con Envigado y quedó eliminado

Millonarios no pudo con Envigado y quedó eliminado en octavos de final de la Copa BetPlay. El conjunto 'embajador' no supo cómo vulnerar el buen planteamiento táctico del 'naranja' en la noche de este martes 16 de septiembre, en el estadio Metropolitano de Techo. Los dirigidos por Hernán Torres igualaron a cero goles, pero el marcador global los afectó por el 0-1 en la ida en tierras antioqueñas.

Desde el pitazo inicial, los azules de la capital de la República se hicieron con la posesión del balón, en busca de espacios del rival y llegar con opciones a la portería de los envigadeños custodiada por Andrés Tovar. El delantero Leonardo Castro fue uno de los que más probó en los locales en pro de enviar el balón con rumbo a la red, teniendo en cuenta que sólo era un gol de diferencia en la serie. Sin embargo, el del Tambo (Cauca) no estuvo fino en el último cuarto de cancha.

Acción de juego entre Millonarios y Envigado por la vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay. X de @MillosFCoficial

Por el lado de Envigado le apostó al orden y al contraataque, por esta última vía, casi 'liquidan' a los de Torres Oliveros. Como en la oportunidad de Frey Berrío que pegó en el vertical derecho del arco defendido por Diego Novoa.

Millonarios fue el 'dueño' de las acciones y las jugadas de peligro en el césped de juego de Techo; no obstante, no marcó la diferencia en el último cuarto para por lo menos igualar el marcador global.

Para los segundos 45 minutos, alentado por su hinchada en las gradas, Millonarios salió con la misma entereza, pero al igual que en los primeros 45, la claridad no estuvo en la definición.

Mientras que los conducidos por Andrés Orozco mantuvieron el orden, ante las constantes embestidas de los 'embajadores'.

Recordemos que en el Polideportivo Sur, Envigado se había impuesto 0-1 en un duelo que estuvo interrumpido en varias oportunidades a causa de la avispas. Los 'naranjas' lograron su cometido, el de eliminar a Millonarios, y ahora en los cuartos de final de la Copa BetPlay se medirán a Deportivo Pereira, que eliminó en penaltis al Real Cundinamarca.

De otro lado, al final, en el escenario capitalino, se escucharon rechiflas e improperios para los futbolistas locales, que permanecieron algunos instantes más en la cancha, con la cabeza gacha y tratando de buscar explicaciones al mal momento en los torneos del fútbol colombiano.

Además, en la Liga BetPlay II-2025 los 'embajadores' se encuentran fuera del selecto grupo de los ocho, ubicándose en la casilla 14 con 11 puntos.

Ficha técnica:

0- Millonarios: Diego Novoa; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Nicolás Giraldo; Nicolás Arévalo, Stiven Vega; Cristian Cañozales, Jorge Hurtado, Beckham Castro; Leonardo Castro.

Director técnico: Hernán Torres.

0- Envigado: Andrés Tovar; Neymar Uribe, Jhon Gamboa, Didier Palacios, Juan Quejada; Edison Lopes, Julián Palacios; Dairon Valencia, Tomás Soto, Frey Berrío; Luis Ángel Díaz.

Director técnico: Andrés Orozco.

Goles: no hubo.

Marcador global: 0-1 a favor de Envigado

Estadio: Metropolitano de Techo.