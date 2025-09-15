Decae el nivel de la Liga BetPlay; Marino Hinestroza, uno de los afectados en Colombia

En medio del desarrollo de la Liga BetPlay 2025-II, la plataforma alemana, Transfermarkt, entregó un nuevo informe con los precios de mercado de los distintos jugadores del torneo nacional.

El ranking es liderado por el jugador de Atlético Nacional, Marino Hinestroza, sin embargo, no pudo aumentar su precio sino que lo disminuyó, pasando de 6 millones de euros a 5.5 millones. El veloz extremo no ha tenido un buen segundo semestre con el 'verde paisa', ha disputado 12 partidos y tan solo ha dado cuatro asistencias, números muy lejanos de su mejor nivel, que incluso lo llevó a sonar para equipos como Boca Juniors y Botafogo.

En el 'verdolaga', no obstante, hubo algunos jugadores que sí vieron aumentado su valor, como Jorman Campuzano y Alfredo Morelos. Ambos jugadores se ubican en los puestos tres y cuatro de la lista con un valor de 2 millones de euros, debido a que son considerados como fijos en el once inicial por el técnico Javier Gandolfi y han tenido una influencia notoria en el funcionamiento del equipo.

Por otro lado, Millonarios fue uno de los equipos que más se vio afectado con la actualización del portal. Neyser Villarreal, que gozaba de un considerable valor, dada su participación en el sudamericano sub 20, cayó de manera estrepitosa en el ranking. El delantero de 20 años no ha tenido un buen rendimiento en el equipo azul, por lo cual pasó de valer 2.8 millones de euros en junio a valer 1.8 en el más reciente análisis.

Otro jugador 'embajador', Juan Pablo Vargas, también bajó su valor de mercado. El defensor costarricense disminuyó en un millón de euros su cotización, pasando de dos millones a un millón de euros, debido a su poca continuidad por problemas físicos y a su bajo rendimiento en los partidos que ha jugado.

Juan Pablo Vargas, que bajó su valor de mercado Foto: X/ @MillosFCoficial

Por otra parte, varios jugadores jóvenes que han destacado en este año sufrieron un incremento en su valor. Nicolás Arévalo, de Millonarios, ya vale un millón de euros; Emilio Aristizábal, uno de los mejores jugadores de Fortaleza, también alcanzo el millón; Yoshan Valois, delantero juvenil del Deportivo Pasto que ha anotado cinco goles en el torneo del segundo semestre, creció hasta los 600.000 euros; Alejandro Rodríguez, arquero del Deportivo Cali, se posiciona como el segundo arquero más caro del fútbol colombiano con un valor de 1.4 millones de euros, solo por detrás del uruguayo Cristopher Fiermarín, del Deportes Tolima; y Juan José Arias fue otro de los que tuvo un ascenso en el ranking, el defensor de 21 años de Atlético Nacional cuenta ahora con un valor de mercado de 1.2 millones de euros, estableciéndose como uno de los jugadores más valiosos de su club.