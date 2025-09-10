Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2025-II, tras Millonarios 1-0 Pasto; ilusión azul

Millonarios venció 1-0 a Pasto en el partido pendiente de la fecha 2 de la Liga BetPlay 2025-II, gracias a un solitario gol de Santiago Giordana, que le da esperanza al equipo 'embajador' de meterse a los cuadrangulares finales del campeonato colombiano del segundo semestre.

Con esta victoria de los azules pegaron un salto importante en la tabla de posiciones, luego de que hace algunas jornadas estuvieran de coleros, pero ahora pensando en buscar más puntos y meterse entre los ocho primeros.

Millonarios llegó a once puntos, luego de diez partidos disputados en la Liga BetPlay 2025-II, por lo que resta la mitad del 'todos contra todos' para que buscan sumar más y lograr la clasificación, tras un arranque pálido de la mano del técnico David González. Ahora, ya con Hernán Torres el panorama ha cambiado para el conjunto bogotano.

Esta es la tercera victoria de los 'embajadores' en el actual semestre del fútbol colombiano. La primera se dio con Carlos Giraldo como encargado, en el 3-0 sobre Junior. Y desde la llegada de Torres van dos triunfos (Águilas y Pasto), y un empate contra el actual campeón en el clásico capitalino: 0-0 con Independiente Santa Fe.

Millonario vs. Pasto, por la fecha 2 de la Liga BetPlay ll-2025 Colprensa

El próximo partido de Millonarios será este sábado 13 de septiembre, a las 4:10 p.m. contra Alianza FC, en el estadio Armando Maestre Pavajeau, por la jornada 11 de la Liga BetPlay 2025-II.

Sumado a ese duelo en Valledupar, al equipo capitalino le resta enfrentar a estos otros equipos en lo que falta del todos contra todos: Fortaleza, Atlético Nacional, América de Cali, Pereira, Bucaramanga, Santa Fe, Once Caldas y Envigado

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II:

Posición Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Junior 10 6 2 2 21 13 8 20 2 Medellín 10 6 2 2 19 13 6 20 3 Fortaleza 10 4 6 0 14 9 5 18 4 Bucaramanga 9 5 2 2 17 9 8 17 5 Atlético Nacional 10 4 5 1 18 11 7 17 6 Tolima 10 5 2 3 10 7 3 17 7 Llaneros 10 5 2 3 10 9 1 17 8 Santa Fe 10 3 4 3 9 10 -1 13 9 Deportivo Pereira 10 3 3 4 9 10 -1 12 10 Alianza 10 3 3 4 10 15 -5 12 11 Millonarios 10 3 2 5 11 12 -1 11 12 Envigado 10 2 5 3 9 10 -1 11 13 Deportivo Cali 10 2 5 3 11 15 -4 11 14 Unión Magdalena 10 3 2 5 11 16 -5 11 15 Once Caldas 10 2 4 4 9 12 -3 10 16 Boyacá Chicó 10 2 4 4 7 11 -4 10 17 La Equidad 10 2 4 4 6 10 -4 10 18 Pasto 9 2 3 4 10 11 -1 9 19 Águilas Doradas 10 1 5 4 10 15 -5 8 20 América 8 1 3 4 5 8 -3 6

Así se jugará la fecha 11 de la Liga BetPlay 2025-II:

Viernes 12 de septiembre



Junior vs La Equidad – 7:30 p.m.

Águilas Doradas vs Medellín – Pospuesto, hora por definir

Sábado 13 de septiembre



Fortaleza vs América – 2:00 p.m.

Alianza vs Millonarios – 4:10 p.m.

Once Caldas vs Envigado – 6:20 p.m.

Atlético Nacional vs Bucaramanga – 8:30 p.m.

Domingo 14 de septiembre

