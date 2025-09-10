Millonarios sigue en alza, tras superar 1-0 a Deportivo Pasto en El Campín

Millonarios y Deportivo Pasto se pusieron al día en el calendario de la Liga BetPlay II-2025. Ambos equipos se enfrentaron en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde, por la segunda fecha del rentado local, los ‘embajadores’ se impusieron 1-0 con anotación de Santiago Giordana.

Desde los primeros minutos, Millonarios salió con la iniciativa, como era de esperarse. A los 6 minutos, Beckham Castro tuvo la primera aproximación, pero no logró definir con precisión ante el arco defendido por Víctor Cabezas. Dos minutos más tarde, Danovis Banguero probó de cabeza y obligó al portero del Pasto a intervenir para evitar la caída de su pórtico. Diez minutos después, Nicolás Arévalo también intentó de media distancia, generando una nueva atajada del guardameta ‘volcánico’.

Beckham Castro fue el que más insistió en el primer tiempo, aunque sin éxito en la definición. Quien sí acertó fue Santiago Giordana, que a los 30 minutos conectó un cabezazo tras un centro desde la derecha de Samuel Martín, decretando el 1-0 parcial.

Millonario vs. Pasto, por la fecha 2 de la Liga BetPlay ll-2025 Colprensa

En la segunda parte, Jorge Cabezas Hurtado tuvo en sus pies el segundo tanto, pero su remate fue despejado casi sobre la línea por un defensor de Deportivo Pasto. Minutos más tarde, el conjunto nariñense intentó con un disparo de media distancia, pero Diego Novoa respondió con seguridad.

Publicidad

Con el paso de los minutos, los dirigidos por Camilo Ayala tomaron el control del balón, aunque sin generar verdadero peligro sobre el arco ‘albiazul’. En su regreso a las canchas tras casi cinco meses por una lesión, Leonardo Castro estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero su remate fue interceptado por Cabezas. Cinco minutos después, David Camacho probó para la visita con una media volea que nuevamente Novoa despejó.

A siete minutos del final, Millonarios sufrió una dura baja: Juan Carlos Pereira, entre lágrimas, abandonó el campo de juego tras una lesión, dejando a su equipo con 10 hombres, ya que los cambios estaban agotados.

Publicidad

En el tiempo de adición, el partido se equilibró tras la expulsión de Nicolás Gil. Sobre el cierre, Leonardo Castro volvió a tener una clara oportunidad de gol, pero el arquero de Pasto respondió para mantener el 1-0 definitivo.

Ficha técnica:

Millonarios: Diego Novoa; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero; Nicolás Arévalo, Stiven Vega (Juan Carlos Pereira), Jorge Hurtado (Edwin Mosquera), Beckham Castro (Brayan Cuero), Alex Castro (Sebastián Del Casttillo); Santiago Giordana (Leonardo Castro).

Entrenador: Hernán Torres

Publicidad

Deportivo Pasto: Víctor Cabezas; Fabián Villa, Luis Caicedo, Nicolás Gil; José Bernal (Facundo Boné), Johan Caicedo (Jeferson Rivas), Juan Valencia (Felipe Jaramillo), Joyce Ossa; Yoshan Valois, Patrick Palacios (David Camacho); John Méndez (William Ordoñez).

Entrenador: Camilo Ayala.

Publicidad

Goles: Santiago Giordana (30').

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.