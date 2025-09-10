Publicidad

Millonarios sigue en alza, tras superar 1-0 a Deportivo Pasto en El Campín

Millonarios sigue en alza, tras superar 1-0 a Deportivo Pasto en El Campín

El conjunto ‘embajador’ consiguió su segunda victoria en liga bajo la dirección de Hernán Torres, gracias a la anotación de Santiago Giordana, que puso fin a una sequía de seis meses.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 10, 2025 09:54 p. m.
Millonarios vs. Deportivo Pasto, por la fecha 2 de la Liga BetPlay
Colprensa