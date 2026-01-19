Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I; final de fecha 1, Nacional manda

Publicidad
Se terminó la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-I del fútbol colombiano y las emociones del rentado local regresaron con golazos, partidazos, sorpresas y mucho más.
Por eso, en Gol Caracol hacemos un repaso a lo que nos dejó la jornada inaugural del campeonato, con nueve equipos sumando de a tres y con Atlético Nacional liderando por la goleada 4-0 que le propinó al Boyacá Chicó, en el Atanasio Girardot.
El pasado viernes 17 de enero comenzó la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-I, dejando victoriosos a Llaneros 2-0 contra el Pereira, y a Fortaleza 1-0 frente a Alianza FC.
El sábado jugaron tres de los equipos más importantes del fútbol colombiano. Primero América de Cali derrotó 3-0 al nuevo Internacional de Bogotá. Después, Atlético Nacional goleó 4-0 a Boyacá Chicó y con eso se colocó líder del campeonato. La sorpresa en la jornada sabatina fue la derrota 2-1 de Millonarios con Bucaramanga.
Ya el domingo se dieron más sorprendentes resultados. Tolima derrotó 0-2 al Junior, Jaguares 1-0 al Deportivo Cali y Pasto 1-0 al Medellín. Santa Fe, con nómina suplente empató 1-1 con Águilas Doradas.
Este lunes Cúcuta y Once Caldas cerraron la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-I, y de la mano de Dayro Moreno, con dos goles, el equipo de Manizales remontó y se llevó tres puntos del estadio General Santander.
|Pos.
|Equipo
|PTS
|PJ
|DG
|G
|E
|P
|GF
|GC
|1
|Atl. Nacional
|3
|1
|+4
|1
|0
|0
|4
|0
|2
|América
|3
|1
|+3
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|Tolima
|3
|1
|+2
|1
|0
|0
|2
|0
|4
|Llaneros
|3
|1
|+2
|1
|0
|0
|2
|0
|5
|Once Caldas
|3
|1
|+1
|1
|0
|0
|2
|1
|6
|Bucaramanga
|3
|1
|+1
|1
|0
|0
|2
|1
|7
|Pasto
|3
|1
|+1
|1
|0
|0
|1
|0
|8
|Fortaleza
|3
|1
|+1
|1
|0
|0
|1
|0
|9
|Jaguares
|3
|1
|+1
|1
|0
|0
|1
|0
|10
|Águilas D.
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|11
|Santa Fe
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|12
|Millonarios
|0
|1
|-1
|0
|0
|1
|1
|2
|13
|Cúcuta
|0
|1
|-1
|0
|0
|1
|1
|2
|14
|Alianza
|0
|1
|-1
|0
|0
|1
|0
|1
|15
|Cali
|0
|1
|-1
|0
|0
|1
|0
|1
|16
|Medellín
|0
|1
|-1
|0
|0
|1
|0
|1
|17
|Pereira
|0
|1
|-2
|0
|0
|1
|0
|2
|18
|Junior
|0
|1
|-2
|0
|0
|1
|0
|2
|19
|Inter Bogotá
|0
|1
|-3
|0
|0
|1
|0
|3
|20
|Boyacá Chicó
|0
|1
|-4
|0
|0
|1
|0
|4