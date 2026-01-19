Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I; final de fecha 1, Nacional manda

Se terminó la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-I del fútbol colombiano y las emociones del rentado local regresaron con golazos, partidazos, sorpresas y mucho más.

Por eso, en Gol Caracol hacemos un repaso a lo que nos dejó la jornada inaugural del campeonato, con nueve equipos sumando de a tres y con Atlético Nacional liderando por la goleada 4-0 que le propinó al Boyacá Chicó, en el Atanasio Girardot.

El pasado viernes 17 de enero comenzó la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-I, dejando victoriosos a Llaneros 2-0 contra el Pereira, y a Fortaleza 1-0 frente a Alianza FC.

El sábado jugaron tres de los equipos más importantes del fútbol colombiano. Primero América de Cali derrotó 3-0 al nuevo Internacional de Bogotá. Después, Atlético Nacional goleó 4-0 a Boyacá Chicó y con eso se colocó líder del campeonato. La sorpresa en la jornada sabatina fue la derrota 2-1 de Millonarios con Bucaramanga.



Atlético Nacional celebra gol en el Atanasio Girardot - Foto: Nacional Oficial

Publicidad

Ya el domingo se dieron más sorprendentes resultados. Tolima derrotó 0-2 al Junior, Jaguares 1-0 al Deportivo Cali y Pasto 1-0 al Medellín. Santa Fe, con nómina suplente empató 1-1 con Águilas Doradas.

Este lunes Cúcuta y Once Caldas cerraron la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-I, y de la mano de Dayro Moreno, con dos goles, el equipo de Manizales remontó y se llevó tres puntos del estadio General Santander.



Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I, finalizada fecha 1: