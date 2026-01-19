Síguenos en:
Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I; final de fecha 1, Nacional manda

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I; final de fecha 1, Nacional manda

Este lunes 19 de enero se terminó la primera jornada de la Liga BetPlay 2026-I del fútbol colombiano, y nueve equipos lograron sumar de a tres puntos, unos con más goles que otros.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de ene, 2026
Nacional Liga BetPlay 2026-I
Atlético Nacional celebra en Liga BetPlay 2026-I
