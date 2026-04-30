Jorge Carrascal y la razón de la rajada que le pegaron luego de Flamengo vs. Estudiantes

El vigente campeón Flamengo, de Jorge Carrascal, cedió un empate 1-1 de visita ante Estudiantes de La Plata la noche del miércoles, pero sigue líder del Grupo A de la Copa Libertadores 2026.

Luiz Araújo (32') abrió el marcador para el conjunto carioca, y Guido Carrillo (55') estampó la igualdad para el conjunto argentino.

La noche dejó además una preocupación para Flamengo con la lesión del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, quien sufrió una fractura de clavícula tras una acción en el primer tiempo.

El mediocampista fue sustituido y trasladado a un centro médico en La Plata, donde fue confirmada la lesión por su club, una baja sensible que enciende las alarmas tanto en su equipo como en su selección a menos de dos meses para el Mundial de Norteamérica. En su lugar ingresó el colombiano Jorge Carrascal, quien tuvo algunos pases filtrados, pero no fue trascendental, tanto así que fue 'rajado' por la prensa. "Realizó un buen pase en sus primeros minutos sobre el terreno de juego, pero a veces abusó del regate y dejó mucho que desear en la construcción del juego", fue la reseña de 'Globo Esporte' junto a un 5,5 de calificación.



Flamengo inclina la cancha

Dentro de un desarrollo parejo en el arranque, con marcas fuertes, era Flamengo el que acaso llegaba un poco menos, pero lo hacía de manera más incisiva, a partir del mayor peso jerárquico de sus figuras.



En ese contexto, Luiz Araújo, muy movedizo por todo el frente, encendió la alarma con un remate cruzado apenas desviado, y un rato después Samuel Lino se hizo espacio dentro del área y sacó un tiro que rozó el poste.

Publicidad

Estudiantes tuvo su chance más clara en la primera parte con un zurdazo apenas elevado de Facundo Farías, pero Flamengo contestó enseguida con la apertura del marcador, en un gran pase de Lino para Bruno Henrique, que desbordó por la izquierda, mandó el centro atrás y Luiz Araújo tocó a la red entrando solo por el medio.



Empate a lo pincha

Estudiantes entró decidido en la segunda parte, con más ambición en sus movimientos, frente a un Flamengo que cedió la tenencia y empezó a retroceder.

El campeón vigente de la Copa tuvo la gran oportunidad de aumentar en una escapada solitaria de Bruno Henrique, pero el charrúa Fernando Muslera se vistió de héroe con una doble atajada.

Publicidad

En la acción siguiente llegó el empate local, con un cabezazo de Farías que el portero Rossi tapó, pero Guido Carrillo empujó el rebote para que la pelota apenas traspase la línea.

Una caída en falso de Emerson Royal, que reclamó un penal inexistente, derivó en un tumulto generalizado que derivó en la expulsión de los entrenadores Alexander Medina y Leonardo Jardim por invadir el campo de juego.

Con más entusiasmo que claridad, el local le llenó el área de centros al Flamengo, que resistió sin mayores problemas los ataques aéreos, aunque la igualdad terminó por quedarle bien al desarrollo del encuentro.

Ya en los últimos minutos, Estudiantes tuvo dos chances muy claras en un derechazo cruzado del colombiano Edwuin Cetré que Agustín Rossi tapó con esfuerzo, y de nuevo el portero argentino se lució en el agregado para contener un tiro a quemarropa de Mikel Amondarain, mientras que Muslera, la figura, le negó el triunfo visitante a Pedro.

Publicidad

Con este resultado, el Fla sigue arriba en la tabla con 7 puntos, seguido por Estudiantes con 5, y cierran Independiente Medellín (1) y Cusco (0), que se cruzarán el jueves.