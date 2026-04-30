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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal y la razón de la rajada que le pegaron luego de Flamengo vs. Estudiantes

Jorge Carrascal y la razón de la rajada que le pegaron luego de Flamengo vs. Estudiantes

El colombiano Jorge Carrascal tuvo que ingresar a los 20 minutos por la lesión de Giorgian de Arrascaeta, sin embargo, su desempeño no convenció a la prensa brasileña.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Jorge Carrascal en Estudiantes de la Plata vs. Flamengo.
Jorge Carrascal en Estudiantes de la Plata vs. Flamengo.
Getty Images.

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