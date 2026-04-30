Quieren más de Jhon Arias en Palmeiras; no le alcanzó el gol frente a Cerro Porteño

El empate 1-1 de Palmeiras frente a Cerro Porteño en Asunción, por el Grupo F, se explica en su falta de eficacia: generó lo suficiente para ganar con margen, pero terminó pagando caro las oportunidades desperdiciadas.

A los 32 minutos, el 'verdão' abrió el marcador con el colombiano Jhon Arias, quien definió tras un excelente pase de Allan, protagonista de una destacada maniobra individual por la banda derecha antes de ingresar al área.

Cerro Porteño vs. Palmeiras - Copa Libertadores 2026. Getty Images.

A los 72 minutos, el Ciclón paraguayo alcanzó la igualdad con un autogol de Carlos Miguel, luego de que un remate lejano de Juan Iturbe se estrellara en el palo izquierdo y, en el rebote, impactara en la espalda del arquero antes de cruzar la línea de sentencia.



"Jugamos ante un equipo que es candidato a ganar la Libertadores", comentó el técnico del Ciclón, el argentino Ariel Holan. "El esfuerzo fue titánico para sostener el partido y el premio es merecido".

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El Grupo F es liderado por el peruano Sporting Cristal con 6 puntos, seguido por Palmeiras (5), Cerro Porteño (4) y el colombiano Junior de Barranquilla (1).



A Jhon Arias no le alcanzó

El colombiano Arias jugó 84 minutos en territorio paraguayo y recibió 6.6 de nota por parte de 'Sofascore', sin embargo, no fue el único portal que le puso una baja calificación. 'Globo Esporte' apenas le dio 7,5 y hasta le pidieron un mejor rendimiento. "A pesar de una actuación más discreta en comparación con otros partidos, fue una pieza importante para romper la defensa por las bandas y aprovechó el pase de Allan para marcar el único gol anotado por Verdão", fue la reseña del citado portal brasileño.

Arias no tuvo un buen comienzo de temporada en el Wolverhampton, actualmente descendido en la Premier League, y apenas seis meses después regresó a Brasil para unirse al Palmeiras. En lo que va de 2026 ha marcado cuatro goles y ha dado una asistencia en 16 encuentros con el club de Sao Paulo.