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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Quieren más de Jhon Arias en Palmeiras; no le alcanzó el gol frente a Cerro Porteño

Quieren más de Jhon Arias en Palmeiras; no le alcanzó el gol frente a Cerro Porteño

Palmeiras empató 1-1 en su visita a Cerro Porteño con el colombiano Jhon Arias, quien anotó gol, pero no recibió buena calificación por parte de los medios brasileños.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Jhon Arias en Cerro Poreteño vs. Palmeiras.
Jhon Arias en Cerro Poreteño vs. Palmeiras.
Getty Images.

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