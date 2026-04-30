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Gol Caracol  / "Frustración personal": Hugo Rodallega y su reacción tras el cambio en Platense vs. Santa Fe

"Frustración personal": Hugo Rodallega y su reacción tras el cambio en Platense vs. Santa Fe

Santa Fe perdió 2-1 en su visita a Platense por la Copa Libertadores, sin embargo, más allá del resultado, se viralizó un video de Hugo Rodallega bastante enojado al momento de ser sustituido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Hugo Rodallega, delantero colombiano y capitán de Independiente Santa Fe, en un partido de Liga BetPlay
Hugo Rodallega, delantero colombiano y capitán de Independiente Santa Fe, en un partido de Liga BetPlay
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