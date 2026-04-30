"Frustración personal": Hugo Rodallega y su reacción tras el cambio en Platense vs. Santa Fe

Platense derrotó 2-1 a Independiente Santa Fe este miércoles por la noche en el estadio Ciudad de Vicente López, en compromiso correspondiente a la tercera fecha del grupo E de la CONMEBOL Libertadores 2026. Sin embargo, más allá del resultado, una de las imágenes que dejó el encuentro fue la reacción de Hugo Rodallega al momento de ser sustituido.

El delantero y referente del conjunto bogotano abandonó el terreno de juego con evidente molestia, lo que generó comentarios sobre una posible inconformidad con el cuerpo técnico. No obstante, el propio atacante aclaró la situación una vez finalizado el partido.

“Yo salgo frustrado porque quiero jugar, aportar y sentirme importante, es algo a lo que estoy acostumbrado. Tengo una responsabilidad grandísima, sé lo que la gente pueda llegar a esperar de mí y ver que no conseguí al menos un cara a cara con el arco o patear. Anda diciendo por ahí que yo salí enojado con el cuerpo técnico, pero no es así, es frustración personal”, explicó Rodallega.

En lo deportivo, el compromiso fue parejo durante la primera mitad, con opciones repartidas y un ritmo intenso. Santa Fe intentó lastimar con rápidas transiciones ofensivas, mientras que Platense buscó imponerse con ataques directos y aprovechando los espacios. Incluso, a los 17 minutos, una acción polémica pudo cambiar el rumbo del encuentro cuando el árbitro Alexis Herrera Hernández expulsó inicialmente a Iván Gómez por una supuesta agresión sobre Rodallega. Sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, la decisión fue modificada a tarjeta amarilla.



Para el segundo tiempo, el equipo argentino mostró mayor contundencia. A los 57 minutos, Tomás Nasif abrió el marcador con un cabezazo dentro del área, luego de una asistencia de Guido Mainero. Cinco minutos más tarde, el propio Mainero cobró un tiro de esquina que encontró a Mateo Mendía, quien también de cabeza amplió la ventaja para el local.

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Con el 2-0 a favor, Platense manejó el trámite del partido y estuvo cerca de marcar el tercero. Santa Fe reaccionó en el cierre y logró descontar por medio de Franco Fagúndez, quien anotó cuando restaba apenas un minuto para el final.

Pese al gol tardío, el conjunto cardenal no pudo evitar la derrota y se marchó de Argentina con las manos vacías.