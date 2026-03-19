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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Por invasión de hinchas en el Atanasio Girardot, se detuvo Medellín vs Junior; intervino la policía

Por invasión de hinchas en el Atanasio Girardot, se detuvo Medellín vs Junior; intervino la policía

Este jueves en el partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I estuvo detenido por varios minutos ante el ingreso de varios seguidores, al parecer, del equipo barranquillero.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Hinchas invasión Medellín vs Junior
Hinchas invasión Medellín vs Junior
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