Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Santa Fe 2-1 Medellín

La fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I siguió este lunes festivo en Colombia, con más partidos que dejaron goles y emociones, y por supuesto, cambios importantes en la tabla de posiciones. El duelo más atractivo de la jornada fue el de Santa Fe 2-1 Medellín, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

A primera hora el Boyacá Chicó recibió en Tunja al Deportes Tolima, en un juego que terminó en empate 1-1, con un agónico gol al 90+2 de los 'pijaos', para rescatar un punto de visitante.

Luego, en un emocionante Santa Fe vs Medellín, los 'cardenales' ganaron 2-1 con anotaciones de Luis Palacios y Helibelton Palacios, mientras que para el DIM descontó Francisco Chaverra. Pero lo que llamó la atención es que el 'poderoso' terminó jugando con nueve futbolistas, por las expulsiones de Didier Moreno y Alexis Serna.

La fecha 13 se completará con tres partidos más este martes: Pereira vs Cúcuta (3:30 p.m.), Junior vs Bucaramanga (6:00 p.m.), y Fortaleza vs Pasto (8:00 p.m.). Por su parte, el miércoles llegará a su fin con América vs Llaneros (8:00 p.m.



Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Santa Fe 2-1 Medellín, por fecha 13: