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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Santa Fe 2-1 Medellín

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Santa Fe 2-1 Medellín

Este lunes festivo en Colombia se disputaron más partidos de la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I, pero destaca el triunfo de Independiente Santa Fe sobre el DIM.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Independiente Santa Fe Liga BetPlay 2026-I
Independiente Santa Fe Liga BetPlay 2026-I - Foto:
Colprensa

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