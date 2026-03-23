Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Santiago Castrillón era magia, se le va a extrañar desde el corazón, he llorado, no entiendo"

"Santiago Castrillón era magia, se le va a extrañar desde el corazón, he llorado, no entiendo"

Aún se siguen conociendo reacciones por la muerte de Santiago Castrillón, jugador de la Sub-20 de Millonarios. Un técnico que lo dirigió habló de sus cualidades.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de mar, 2026
Comparta en:
Santiago Castrillón
Santiago Castrillón con selección Bogotá - Foto:
Liga de Fútbol de Bogotá Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad