"Santiago Castrillón era magia, se le va a extrañar desde el corazón, he llorado, no entiendo"

Santiago Castrillón se destacó desde su llegada a Millonarios y de esa manera también llamó la atención de varios entrenadores de Selección Bogotá, en categorías Sub-17 y Sub-19. No solamente en el seno de la familia de los 'embajadores' se sintió la muerte del joven y promisorio jugador, que sufrió un desmayo en el partido del sábado anterior frente a Santa Fe y fue hospitalizado de gravedad, hasta su fallecimiento la noche del 22 de marzo de 2026.

Uno de esos técnicos fue David Barato, quien dirigió al volante santandereano en el seleccionado capitalino y en un corto tiempo aprendió a conocerlo y valorar sus cualidades tanto en la cancha, como fuera de ella.

"Como yo trabajaba en Fortaleza en la categoría Sub-17 durante varios años, conocía muy bien a varios de los jugadores de otros clubes, de los nacidos en el año 2007. Y pues allí había enfrentado a algunos de esos chicos y entre esos estaba Castrillón, a quien convencimos para estar en Selección Bogotá y aportar, que fue lo que hizo", contó inicialmente el entrenador, que a la par confesó que desde el domingo en la noche y este lunes ha sido duro por los recuerdos y por no entender el desenlace fatal que se presentó en el caso del '10' albiazul.

La referencias de los que vieron en acción al joven talento son las mejores y Barato así lo confirmó.

"Hablando de lo futbolístico, yo creo que Santiago es de esos jugadores que va a extrañar el fútbol colombiano, con una habilidad y una destreza tremenda. Técnico, encarador, atrevido, fuertísimo en el uno contra uno, con asistencias de gol. Con la selección logró marcar. contra rivales importantes y goles de una factura tremenda, cosas que solo seguramente podía hacer él. Vamos seguramente a extrañar con el corazón al chico, también toda esa magia que brindaba desde su juego".



'Castri', como era conocido por sus más cercanos, no solamente fue un jugador de calidad, también en lo personal dejó recuerdos imborrables. "Cuando lo conocimos en lo personal, la primera impresión que dejó fue de ser algo introvertido. Es un sentir de todos los adolescentes que se convierten en adultos, que asumen retos. Pero ya después con el paso de los días, nos encontramos con un chico extrovertido, alegre, muy recochero con sus compañeros y la verdad creamos un ambiente tremendo. Siento que él llegó a liderar a través de su talento, de su habilidad y definitivamente fue un gran refuerzo para la Selección Bogotá", agregó Barato.

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Tras ese semblanza, David Barato finalizó con unas palabras sentimentales: "he tenido sentimientos encontrados, con el corazón en la mano, porque ese tipo de situaciones uno nos las entiende. Santiago nos dejó gratos recuerdos".

Santiago Castrillón, con el 9 en la selección Bogotá - Foto: Liga de Fútbol de Bogotá Oficial