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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Deportivo Pereira y su crisis que no termina; futbolistas no jugarían por deudas del club

Deportivo Pereira y su crisis que no termina; futbolistas no jugarían por deudas del club

Hay novedades sobre el plantel profesional del Deportivo Pereira, a horas del compromiso programado frente a Jaguares, este viernes, por Liga BetPlay 2026-II.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de oct, 2026
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Deportivo Pereira
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Pereira Oficial

Deportivo Pereira tiene un partido pendiente de la Liga BetPlay 2026-II contra Jaguares de Córdoba, este viernes, válido por la fecha 5 del campeonato colombiano, pero a horas del inicio de ese compromiso, hay problemas en el equipo 'matecaña', ya que los jugadores no disputarían este duelo, por falta de pagos.

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El periodista Samuel Duque informó en su cuenta de 'X' sobre la situación que vive la plantilla profesional del conjunto risaraldense, lo que llevaría a que no se presentaran para el cotejo programado para las 4:00 p.m.

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"Siguen sin pagarse los salarios atrasados a los jugadores del Deportivo Pereira, por lo tanto, el plantel decidió no concentrar esta noche y en este momento la decisión es no jugar mañana contra Jaguares", indicó el citado comunicador, quien de paso señaló que el equipo "tendría que recurrir a jugar nuevamente con los juveniles".

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Por su parte, el también periodista Mauricio Vidal, dio más detalles de lo que pasa actualmente con la plantilla profesional del Pereira, mencionando que "quedaron de reunirse a las 3PM y no han recibido respuesta. Plan B: Los directivos mandaron a estampar los uniformes de las inferiores para el partido; (Sería un retroceso enorme para el equipo)", por lo que volverían a tener que actuar los juveniles de la institución 'matecaña'.

Habrá que esperar si en las próximas horas desde el club risaraldense se ponen al día con las deudas de salarios que existen con los integrantes del equipo profesional, para conocer si se presentarán para el duelo de este viernes a las 4:00 p.m. frente a Jaguares, equipo que viene comprometido en el tema del descenso.

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Hace algunos días, la Acolfutpro ya había denunciado lo que venía pasando, nuevamente, en el Deportivo Pereira, señalando que es "inadmisible el reiterado incumplimiento del Pereira con su plantel de futbolistas. El irrespeto ha llegado al límite: a la fecha, el club de la Liga BetPlay adeuda la prima legal y el salario del mes de septiembre. Ante esta situación, los futbolistas tomaron una postura firme y decidieron que NO JUGARÁN si no se realizan los pagos correspondientes. ACOLFUTPRO solicitó a Ministerio del Deporte la suspensión del reconocimiento deportivo del equipo, según lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1445 de 2011".

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