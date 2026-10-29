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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras América 2-1 Fortaleza

Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras América 2-1 Fortaleza

El América de Cali hizo respetar su casa este jueves, y derrotó a Fortaleza por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II del fútbol colombiano.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de oct, 2026
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América vs Fortaleza
América vs Fortaleza Liga BetPlay 2026-II
Colprensa

América de Cali se puso al día con el partido de la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II, y de paso derrotó 2-1 a Fortaleza, este jueves, en el estadio Pascual Guerrero, en territorio vallecaucano.

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El conjunto 'escarlata' se impuso gracias a los goles de Yeison Guzmán y Tilman Palacios. Para el equipo bogotano descontó Juan García.

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América de Cali, con este resultado, sigue afirmando su buen presente en la Liga BetPlay 2026-II, ya estando asegurado en los cuadrangulares finales del campeonato, pero ahora queriendo tener el 'punto invisible'.

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Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras América 2-1 Fortaleza:

Pos.
Club
PJ
G
E
P
GF
GC
DG
Pts
1
América
16
10
4
2
31
12
19
34
2
Atlético Nacional
16
10
3
3
30
13
17
33
3
Deportivo Cali
16
8
6
2
24
10
14
30
4
Santa Fe
16
8
5
3
23
15
8
29
5
Millonarios
16
6
8
2
24
14
10
26
6
Bucaramanga
15
6
7
2
23
15
8
25
7
Once Caldas
17
6
6
5
21
18
3
24
8
Medellín
16
7
2
7
23
24
-1
23
9
Águilas Doradas
16
5
7
4
21
20
1
22
10
Cúcuta
16
6
3
7
18
24
-6
21
11
Tolima
16
5
5
6
18
19
-1
20
12
Internacional de Bogotá
17
4
8
5
21
23
-2
20
13
Alianza
16
5
3
8
16
27
-11
18
14
Llaneros
16
5
2
9
16
21
-5
17
15
Junior
16
3
7
6
21
24
-3
16
16
Boyacá Chicó
16
4
4
8
13
26
-13
16
17
Deportivo Pereira
15
2
8
5
11
19
-8
14
18
Jaguares
15
3
4
8
17
28
-11
13
19
Fortaleza
16
1
9
6
17
24
-7
12
20
Pasto
15
3
3
9
10
22
-12
12
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