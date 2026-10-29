Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras América 2-1 Fortaleza

América de Cali se puso al día con el partido de la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II, y de paso derrotó 2-1 a Fortaleza, este jueves, en el estadio Pascual Guerrero, en territorio vallecaucano.
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El conjunto 'escarlata' se impuso gracias a los goles de Yeison Guzmán y Tilman Palacios. Para el equipo bogotano descontó Juan García.
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América de Cali, con este resultado, sigue afirmando su buen presente en la Liga BetPlay 2026-II, ya estando asegurado en los cuadrangulares finales del campeonato, pero ahora queriendo tener el 'punto invisible'.
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Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras América 2-1 Fortaleza:
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|América
|16
|10
|4
|2
|31
|12
|19
|34
|2
|Atlético Nacional
|16
|10
|3
|3
|30
|13
|17
|33
|3
|Deportivo Cali
|16
|8
|6
|2
|24
|10
|14
|30
|4
|Santa Fe
|16
|8
|5
|3
|23
|15
|8
|29
|5
|Millonarios
|16
|6
|8
|2
|24
|14
|10
|26
|6
|Bucaramanga
|15
|6
|7
|2
|23
|15
|8
|25
|7
|Once Caldas
|17
|6
|6
|5
|21
|18
|3
|24
|8
|Medellín
|16
|7
|2
|7
|23
|24
|-1
|23
|9
|Águilas Doradas
|16
|5
|7
|4
|21
|20
|1
|22
|10
|Cúcuta
|16
|6
|3
|7
|18
|24
|-6
|21
|11
|Tolima
|16
|5
|5
|6
|18
|19
|-1
|20
|12
|Internacional de Bogotá
|17
|4
|8
|5
|21
|23
|-2
|20
|13
|Alianza
|16
|5
|3
|8
|16
|27
|-11
|18
|14
|Llaneros
|16
|5
|2
|9
|16
|21
|-5
|17
|15
|Junior
|16
|3
|7
|6
|21
|24
|-3
|16
|16
|Boyacá Chicó
|16
|4
|4
|8
|13
|26
|-13
|16
|17
|Deportivo Pereira
|15
|2
|8
|5
|11
|19
|-8
|14
|18
|Jaguares
|15
|3
|4
|8
|17
|28
|-11
|13
|19
|Fortaleza
|16
|1
|9
|6
|17
|24
|-7
|12
|20
|Pasto
|15
|3
|3
|9
|10
|22
|-12
|12