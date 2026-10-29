Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras América 2-1 Fortaleza

América de Cali se puso al día con el partido de la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II, y de paso derrotó 2-1 a Fortaleza, este jueves, en el estadio Pascual Guerrero, en territorio vallecaucano.

El conjunto 'escarlata' se impuso gracias a los goles de Yeison Guzmán y Tilman Palacios. Para el equipo bogotano descontó Juan García.

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América de Cali, con este resultado, sigue afirmando su buen presente en la Liga BetPlay 2026-II, ya estando asegurado en los cuadrangulares finales del campeonato, pero ahora queriendo tener el 'punto invisible'.

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Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras América 2-1 Fortaleza: