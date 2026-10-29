Síguenos en:
Tendencias:
HARRY KANE
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cuándo es y dónde ver EN VIVO en TV Boca Juniors vs River Plate, con presencia de Álvaro Montero

Cuándo es y dónde ver EN VIVO en TV Boca Juniors vs River Plate, con presencia de Álvaro Montero

Este domingo se disputará el clásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate, en el estadio de La Bombonera, con la presencia de varios futbolistas colombianos, como Álvaro Montero.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de oct, 2026
Comparta en:
Álvaro Montero Boca Juniors
Álvaro Montero, arquero colombiano de Boca Juniors
Boca Juniors Oficial

El fútbol argentino se prepara para vivir una nueva edición del Superclásico. Boca Juniors y River Plate se enfrentarán este domingo 1 de noviembre, en un compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, que tendrá como escenario La Bombonera y contará con presencia colombiana, con Álvaro Montero como uno de los protagonistas.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El encuentro tendrá un atractivo especial para los aficionados colombianos, que estarán pendientes de la participación del arquero de Boca Juniors. Además, Sebastián Villa, por el conjunto xeneize, y Rafael Santos Borré, por la 'banda cruzada', también estarán entre los nombres a seguir en este compromiso.

Publicidad

Últimas noticias

Jhon Durán, delantero del Benfica.
Colombianos en el exterior

Nueva defensa para Jhon Durán por polémica expulsión; DT dijo que “no podía quedarse callado”

Jhon Durán Benfica
Colombianos en el exterior

Jhon Durán marcó golazo en Benfica vs Gil Vicente, en Portugal; definió picando la pelota

Boca Juniors vs River Plate: hora y dónde ver EN VIVO en TV

  • Fecha: domingo 1 de noviembre de 2026.
  • Hora en Colombia: 1:00 p. m.
  • Estadio: La Bombonera (Buenos Aires)
  • Competición: Torneo Clausura 2026, fecha 15.
  • Transmisión:: ESPN y Disney+ Premium.
Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Foto: AFP

Publicidad

En Argentina, el compromiso se podrá seguir a través de ESPN Premium y TNT Sports, mientras que los aficionados colombianos tendrán la alternativa de Disney+ Premium para seguir las emociones del encuentro.

El partido también será importante para ambos equipos en sus aspiraciones dentro del campeonato argentino. Boca buscará aprovechar su condición de local para imponerse ante su eterno rival, mientras que River intentará conseguir un resultado positivo en uno de los escenarios más exigentes del fútbol sudamericano.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

La expectativa estará puesta en los futbolistas colombianos y, especialmente, en Álvaro Montero, quien podría tener una nueva oportunidad de defender el arco xeneize en un partido de máxima exigencia.

Publicidad

Actualmente, Boca Juniors está en el tercer puesto del grupo A de la Liga Argentina, con 27 puntos, cinco unidades menos que el líder que es Instituto. Por su parte, River está en la cuarta casilla del grupo B del campeonato de ese país, con 23 unidades, a cinco también del primero en esa zona que es Rosario Central.

San Siro y nuevo estadio Inter y Milan
Gol Caracol

Adiós al histórico San Siro; Inter y AC Milán presentaron el nuevo estadio en el que jugarán ambos

Óscar Julián Ruiz, árbitro colombiano, entre los mejores del mundo en los últimos años
Gol Caracol

Óscar Julián Ruiz: "siempre bienvenido el VAR; hubiera evitado tantas cagadas que hice"

Cristiano Ronaldo festejando una nueva anotación con Al Nassr.
Gol Caracol

¿Cristiano Ronaldo llegó a los 985 o 984 goles?; ¿a cuántos quedó de los 1.000?

Relacionados

Boca Juniors

River Plate

Álvaro Montero

Publicidad

Publicidad

Publicidad