Cuándo es y dónde ver EN VIVO en TV Boca Juniors vs River Plate, con presencia de Álvaro Montero

El fútbol argentino se prepara para vivir una nueva edición del Superclásico. Boca Juniors y River Plate se enfrentarán este domingo 1 de noviembre, en un compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, que tendrá como escenario La Bombonera y contará con presencia colombiana, con Álvaro Montero como uno de los protagonistas.

El encuentro tendrá un atractivo especial para los aficionados colombianos, que estarán pendientes de la participación del arquero de Boca Juniors. Además, Sebastián Villa, por el conjunto xeneize, y Rafael Santos Borré, por la 'banda cruzada', también estarán entre los nombres a seguir en este compromiso.

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Boca Juniors vs River Plate: hora y dónde ver EN VIVO en TV

Fecha: domingo 1 de noviembre de 2026.

Hora en Colombia: 1:00 p. m.

Estadio: La Bombonera (Buenos Aires)

Competición: Torneo Clausura 2026, fecha 15.

Transmisión:: ESPN y Disney+ Premium.

Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors. Foto: AFP

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En Argentina, el compromiso se podrá seguir a través de ESPN Premium y TNT Sports, mientras que los aficionados colombianos tendrán la alternativa de Disney+ Premium para seguir las emociones del encuentro.



El partido también será importante para ambos equipos en sus aspiraciones dentro del campeonato argentino. Boca buscará aprovechar su condición de local para imponerse ante su eterno rival, mientras que River intentará conseguir un resultado positivo en uno de los escenarios más exigentes del fútbol sudamericano.

La expectativa estará puesta en los futbolistas colombianos y, especialmente, en Álvaro Montero, quien podría tener una nueva oportunidad de defender el arco xeneize en un partido de máxima exigencia.

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Actualmente, Boca Juniors está en el tercer puesto del grupo A de la Liga Argentina, con 27 puntos, cinco unidades menos que el líder que es Instituto. Por su parte, River está en la cuarta casilla del grupo B del campeonato de ese país, con 23 unidades, a cinco también del primero en esa zona que es Rosario Central.