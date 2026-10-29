Adiós al histórico San Siro; Inter y AC Milán presentaron el nuevo estadio en el que jugarán ambos

A dos días de enfrentarse en un derbi en la Serie A, el Inter de Milán y el AC Milan presentaron este jueves su nuevo estadio, que contará con grandes arcos de hormigón bajo un techo blanco.

El recinto tendrá la difícil misión de reemplazar en el corazón de los hinchas al histórico San Siro desde la temporada 2031-2032.

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"Es más bajo en el medio y más alto en los bordes", subrayó el arquitecto británico Norman Foster en una conferencia de prensa en Milán.

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El diseño prioriza la idea de dar una sensación a los tifosi de que están más cerca del terreno de juego, con gradas especialmente inclinadas en los fondos, a 37 grados, subrayó David Manica, un especialista en la construcción de estadios que ha trabajado en este proyecto junto a Norman Foster.



Patrocinado por el gigante italiano de los seguros Generali, los detalles del nuevo estadio fueron presentados el jueves en el Castillo de los Sforza, otro símbolo de la capital lombarda.

A new symbol for Milano.

A new home for future generations of fans.

Generali Stadium 🏟️@GENERALI pic.twitter.com/c7D0827E7T — AC Milan (@acmilan) October 29, 2026

Se ha tenido en cuenta también la acústica y la cubierta superior estará por encima de toda la zona de gradas, dejando únicamente el césped al descubierto.

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Además de partidos de fútbol, ese Generali Stadium podrá acoger duelos de football americano, rugby o conciertos de música, subrayó Manica.

El AC Milan y el Inter han desembolsado 197 millones de euros (220 millones de dólares) para adquirir el estadio actual y las zonas adyacentes de aparcamiento de vehículos, donde planean elevar el nuevo estadio, que seguirán compartiendo.

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El proyecto del nuevo San Siro, que tendrá capacidad para 71.500 espectadores en vez de los 75.000 actuales, costará a los dos clubes 1.200 millones de euros (1.340 millones de dólares).

Las obras deberían comenzar en 2028.

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Inspired by Milano's architectural heritage and designed for the future.

Generali Stadium brings together design, innovation, and sustainability in one of the most ambitious projects ever envisioned for the city.@GENERALI pic.twitter.com/NYAS3eiTMT — AC Milan (@acmilan) October 29, 2026

Norman Foster y David Manica han trabajado ya juntos en el diseño del estadio londinense de Wembley.

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El San Siro actual es uno de los estadios europeos más emblemáticos. Inaugurado en 1926, se ha renovado en varias ocasiones y se ha comparado a menudo con una catedral de hormigón.