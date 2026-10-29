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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nueva defensa para Jhon Durán por polémica expulsión; DT dijo que “no podía quedarse callado”

Nueva defensa para Jhon Durán por polémica expulsión; DT dijo que “no podía quedarse callado”

El entrenador del Benfica, Marco Silva, señaló que el club portugués no se quedaría sin hacer nada respecto a lo sucedido, ya que las imágenes muestran la calma del colombiano Jhon Durán.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de oct, 2026
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Jhon Durán, delantero del Benfica.
Jhon Durán, delantero del Benfica.
Foto oficial del Benfica

La polémica expulsión del colombiano Jhon Durán en el partido entre Benfica y Santa Clara sigue generando repercusiones en Portugal. Este jueves, después del compromiso frente a Gil Vicente, por la Copa de la Liga, el entrenador Marco Silva se refirió a la situación del delantero y explicó por qué el futbolista estuvo disponible para integrar la concentración del equipo, pese a la tarjeta roja que había recibido.

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Cabe recordar que la suspensión del antioqueño fue suspendida este jueves, mientras se investiga lo sucedido después del pitazo final del encuentro contra Santa Clara, así como las imágenes que quedaron registradas de aquel episodio.

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Al ser consultado sobre el tema, el técnico del Benfica aseguró que conocía la decisión y que no se trataba de una situación nueva en el fútbol portugués. Además, respaldó la postura del club y explicó que tenían elementos suficientes para considerar que el colombiano no había cometido ninguna acción que justificara su expulsión.

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"Ya ha pasado antes, me enteré hoy. No es un fenómeno nuevo en el fútbol portugués. La gestión fue sencilla. Coincidió con el día del partido; las suspensiones o reuniones son los jueves. Sabíamos que no había hecho nada malo, teníamos su palabra, las imágenes, el informe lo demostraba, así que vino con nosotros a la concentración", manifestó Marco Silva.

El entrenador también confirmó que el futbolista que fue expulsado contra Santa Clara tendrá la oportunidad de jugar, dejando claro que la decisión no está relacionada exclusivamente con el caso del atacante colombiano. En ese sentido, mencionó la situación de Pavlidis, quien ha tenido menos minutos de participación.

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"El jugador que fue expulsado contra Santa Clara también jugará, no es solo Durán. Pavlidis se ha visto perjudicado en cuanto a minutos de juego, Durán jugó y marcó un gol importante", agregó.

Jhon Durán Benfica
Jhon Durán en acción con el Benfica - Foto:
AFP

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Por otra parte, Marco Silva defendió la reacción del Benfica frente a lo sucedido y explicó por qué la institución decidió pronunciarse públicamente sobre la decisión arbitral. El técnico insistió en que la expulsión fue injusta y que el club no podía guardar silencio ante una situación de ese tipo.

"El revuelo se creó porque Jhon no debería haber sido expulsado. El Benfica no podía quedarse callado si veía a un jugador siendo expulsado injustamente. Entiendo que no le gustara; si no hubiera sido Jhon, habría sido Pavlidis, que ha sido marcar goles, y tú lo sabes", concluyó.

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De esta manera, el entrenador volvió a respaldar al delantero colombiano, quien espera continuar sumando minutos con el Benfica mientras se esclarece definitivamente lo sucedido en el compromiso frente a Santa Clara.

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