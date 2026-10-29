América de Cali, primera baja confirmada para 2027; el jugador ya firmó por cuatro años en México

América de Cali goza de un buen presente en la Liga BetPlay 2026-II y eso ha generado el interés de equipos del exterior por algunos de sus jugadores, como en el caso del arquero brasileño Jean Fernandes, quien no seguiría más en la institución 'escarlata' para el año 2027.

La noticia se confirmó este jueves con el periodista Cesar Luis Merlo, experto en fichajes, quien señaló que el guardameta tiene un contrato listo con un equipo mexicano, algo que ya está firmado, a pesar de que no ha terminado el semestre con los vallecaucanos.

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"El portero brasileño Jean Fernandes será jugador de los Rayos del Necaxa para el Clausura 2027. Súper Deportivo pudo saber que el arquero llegará libre, procedente del América de Cali, y firmará contrato por tres años con Necaxa, con opción a uno más", detalló el citado comunicador sobre el futuro del guardameta.

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🚨El arquero brasileño Jean Fernandes, primer refuerzo de la Liga MX para 2027.

*️⃣Llega libre desde América de Cali y firmará por 3 años con opción a uno más con Necaxa.

🤝 @BrunoPont https://t.co/W6IIJ7FpPy pic.twitter.com/cEyeJJENAg — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 29, 2026

Por su parte, el también periodista Bruno Pont, de Paraguay, confirmó también que "Jean es el primer jugador confirmado para el siguiente campeonato de Liga MX que comenzará en enero de 2027", dejando claro que "firmó por 4 años con el Necaxa del fútbol mexicano", y hasta señalando que "para el arquero y su representante no fue opción volver a Cerro Porteño.

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Y es que antes de llegar al América de Cali, y luego de estar seis meses sin equipo, el brasileño estuvo en el cuadro paraguayo, donde de hecho fue campeón del torneo clausura del año 2021.

En su carrera, Jean Fernandes militó en su país, Brasil, en Sao Paulo, Bahía y Atlético Goianense. Luego pasó a Cerro Porteño, y ahora estaba en el América de Cali, donde termina contrato, y al no renovar con los 'escarlatas', comenzará una nueva etapa en el fútbol internacional, pero sin dejarle ninguna retribución económica al conjunto de Cali.

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Este jueves, el arquero brasileño no estuvo en el duelo del América frente a Fortaleza, que fue victoria 2-1 en el estadio Pascual Guerrero. El golero titular fue Juan Pablo Montoya.