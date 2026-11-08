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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Tolima 2-1 Millonarios

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Tolima 2-1 Millonarios

Este domingo, Tolima consiguió un triunfazo y se ilusiona con estar en cuadrangulares. Del lado de Millonarios, nada que aseguran su clasificación.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Tolima vs Millonarios
Juan Guillermo Cuadrado en Tolima vs Millonarios
Colprensa

Tolima se hizo fuerte ante su gente en el estadio Manuel Murillo Toro, este domingo, y derrotó 2-1 a Millonarios en la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II.

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Aunque los 'embajadores' comenzaron ganando con un golazo de tiro libre de Juan Guillermo Cuadrado, los 'pijaos' lograron revertir el resultado con anotaciones de Ever Valencia y Kelvin Flórez.

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Con esto, el Deportes Tolima sumó tres puntos importantes que lo ilusionan aún con clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II en la última fecha del 'todos contra todos'. Por su parte, Millonarios nada que logra asegurar su presencia en la parte final del campeonato, y tendrá que ganar contra Alianza en la siguiente jornada.

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Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II, tras Tolima 2-1 Millonarios:

Pos.
Equipo
PJ
G
E
P
GF
GC
DG
Pts.
1
Atlético Nacional
18
12
3
3
37
17
+20
39
2
América de Cali
18
10
6
2
31
12
+19
36
3
Deportivo Cali
18
9
7
2
26
10
+16
34
4
Atlético Bucaramanga
18
8
8
2
30
17
+13
32
5
Santa Fe
18
9
4
5
28
18
+10
31
6
Independiente Medellín
18
9
2
7
28
25
+3
29
7
Millonarios
18
6
9
3
25
16
+9
27
8
Once Caldas
18
7
6
5
22
18
+4
27
9
Deportes Tolima
18
7
5
6
23
21
+2
26
10
Águilas Doradas
18
6
7
5
22
21
+1
25
11
Cúcuta Deportivo
17
7
3
7
19
24
-5
24
12
Internacional de Bogotá
18
4
8
6
22
25
-3
20
13
Llaneros
17
6
2
9
19
23
-4
20
14
Boyacá Chicó
18
5
4
9
15
29
-14
19
15
Alianza
17
5
3
9
17
29
-12
18
16
Deportivo Pereira
18
3
8
7
16
26
-10
17
17
Junior
17
3
7
7
23
27
-4
16
18
Deportivo Pasto
18
4
3
11
13
29
-16
15
19
Jaguares de Córdoba
18
3
4
11
17
35
-18
13
20
Fortaleza
18
1
9
8
17
28
-11
12

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