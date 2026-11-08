Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Tolima 2-1 Millonarios

Tolima se hizo fuerte ante su gente en el estadio Manuel Murillo Toro, este domingo, y derrotó 2-1 a Millonarios en la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II.
Aunque los 'embajadores' comenzaron ganando con un golazo de tiro libre de Juan Guillermo Cuadrado, los 'pijaos' lograron revertir el resultado con anotaciones de Ever Valencia y Kelvin Flórez.
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Con esto, el Deportes Tolima sumó tres puntos importantes que lo ilusionan aún con clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II en la última fecha del 'todos contra todos'. Por su parte, Millonarios nada que logra asegurar su presencia en la parte final del campeonato, y tendrá que ganar contra Alianza en la siguiente jornada.
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Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II, tras Tolima 2-1 Millonarios:
|Pos.
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts.
|1
|Atlético Nacional
|18
|12
|3
|3
|37
|17
|+20
|39
|2
|América de Cali
|18
|10
|6
|2
|31
|12
|+19
|36
|3
|Deportivo Cali
|18
|9
|7
|2
|26
|10
|+16
|34
|4
|Atlético Bucaramanga
|18
|8
|8
|2
|30
|17
|+13
|32
|5
|Santa Fe
|18
|9
|4
|5
|28
|18
|+10
|31
|6
|Independiente Medellín
|18
|9
|2
|7
|28
|25
|+3
|29
|7
|Millonarios
|18
|6
|9
|3
|25
|16
|+9
|27
|8
|Once Caldas
|18
|7
|6
|5
|22
|18
|+4
|27
|9
|Deportes Tolima
|18
|7
|5
|6
|23
|21
|+2
|26
|10
|Águilas Doradas
|18
|6
|7
|5
|22
|21
|+1
|25
|11
|Cúcuta Deportivo
|17
|7
|3
|7
|19
|24
|-5
|24
|12
|Internacional de Bogotá
|18
|4
|8
|6
|22
|25
|-3
|20
|13
|Llaneros
|17
|6
|2
|9
|19
|23
|-4
|20
|14
|Boyacá Chicó
|18
|5
|4
|9
|15
|29
|-14
|19
|15
|Alianza
|17
|5
|3
|9
|17
|29
|-12
|18
|16
|Deportivo Pereira
|18
|3
|8
|7
|16
|26
|-10
|17
|17
|Junior
|17
|3
|7
|7
|23
|27
|-4
|16
|18
|Deportivo Pasto
|18
|4
|3
|11
|13
|29
|-16
|15
|19
|Jaguares de Córdoba
|18
|3
|4
|11
|17
|35
|-18
|13
|20
|Fortaleza
|18
|1
|9
|8
|17
|28
|-11
|12