Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Tolima 2-1 Millonarios

Tolima se hizo fuerte ante su gente en el estadio Manuel Murillo Toro, este domingo, y derrotó 2-1 a Millonarios en la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II.

Aunque los 'embajadores' comenzaron ganando con un golazo de tiro libre de Juan Guillermo Cuadrado, los 'pijaos' lograron revertir el resultado con anotaciones de Ever Valencia y Kelvin Flórez.

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Con esto, el Deportes Tolima sumó tres puntos importantes que lo ilusionan aún con clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II en la última fecha del 'todos contra todos'. Por su parte, Millonarios nada que logra asegurar su presencia en la parte final del campeonato, y tendrá que ganar contra Alianza en la siguiente jornada.

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Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II, tras Tolima 2-1 Millonarios: