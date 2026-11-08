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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Golazo de tiro libre de Juan Guillermo Cuadrado y así llegó su primera anotación con Millonarios

Golazo de tiro libre de Juan Guillermo Cuadrado y así llegó su primera anotación con Millonarios

Este domingo 8 de noviembre, el experimentado Juan Guillermo Cuadrado anotó su primer gol con la camiseta de Millonarios, con un remate espectacular de pelota quieta, en Ibagué.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Juan Guillermo Cuadrado Millonarios
Juan Guillermo Cuadrado en acción con Millonarios
Colprensa

Millonarios comenzó ganando al minuto 7 del partido contra el Deportes Tolima, gracias a un golazo de tiro libre de Juan Guillermo Cuadrado, en el estadio Manuel Murillo Toro.

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El capitán y máxima figura del equipo 'embajador' fue el que fabricó inicialmente la falta, y él mismo se encargó de cobrar de pelota quieta, dejando ver su experiencia y calidad.

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Así las cosas, este domingo 8 de noviembre se dio el primer gol de Juan Guillermo Cuadrado con la camiseta de Millonarios, y se dio en la fecha 18 del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026-II.

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Acá el primer gol de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios vs Tolima:

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