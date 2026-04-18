Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay, tras Tolima 2-0 Pereira y Fortaleza 2-0 Águilas

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La fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-I siguió este sábado con dos partidos más, que dejaron movimientos importantes en la tabla de posiciones del fútbol colombiano.
A primera hora Tolima derrotó 2-0 a Pereira, con goles de Adrián Parra y Bryan Rovira, que llevaron al equipo de Lucas González a los 30 puntos, y están en el tercer puesto, parcialmente.
Luego, Fortaleza se hizo fuerte en casa en el Metropolitano de Techo y venció 2-0 a Águilas Doradas, que se complicó pensando en la clasificación. Las anotaciones fueron de Jhonier Salas y uno en propia puerta de Hernán Lopes.
Cabe recordar que la fecha 17 arrancó el viernes con Jaguares 2-3 Pasto y la sorpresa de Boyacá Chicó 1-0 Deportivo Cali.
Este domingo se jugarán los siguientes partidos: Santa Fe vs Cúcuta (2:00 p.m.), Alianza vs Medellín (4:10 p.m.), Junior vs Llaneros (6:20 p.m.) y el plato estelar de la jornada que será América de Cali vs Millonarios (8:30 p.m.). Ya el lunes se disputarán Once Caldas vs Internacional de Bogotá (6:20 p.m.) y Nacional vs Bucaramanga (8:30 p.m.).
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Atlético Nacional
|16
|12
|1
|3
|33
|13
|+20
|37
|2
|Pasto
|17
|10
|4
|3
|25
|19
|+6
|34
|3
|Tolima
|17
|8
|6
|3
|26
|14
|+12
|30
|4
|Junior
|16
|9
|1
|6
|24
|20
|+4
|28
|5
|Once Caldas
|16
|6
|8
|2
|26
|19
|+7
|26
|6
|Internacional
|16
|6
|7
|3
|20
|21
|-1
|25
|7
|América
|15
|7
|3
|5
|19
|12
|+7
|24
|8
|Deportivo Cali
|17
|6
|5
|6
|18
|15
|+3
|23
|9
|Bucaramanga
|16
|5
|7
|4
|23
|14
|+9
|22
|10
|Millonarios
|16
|6
|4
|6
|26
|18
|+8
|22
|11
|Águilas
|17
|6
|4
|7
|16
|21
|-6
|22
|12
|Llaneros
|16
|4
|9
|3
|17
|15
|+2
|21
|13
|Santa Fe
|16
|4
|8
|4
|19
|20
|-1
|20
|14
|Fortaleza
|16
|4
|7
|5
|18
|23
|-4
|19
|15
|Medellín
|15
|4
|5
|6
|21
|22
|-1
|17
|16
|Cúcuta
|16
|3
|6
|7
|21
|27
|-6
|15
|17
|Alianza
|16
|3
|6
|7
|11
|24
|-13
|15
|18
|Boyacá Chicó
|16
|4
|2
|10
|12
|26
|-14
|14
|19
|Jaguares
|17
|4
|2
|11
|16
|31
|-15
|14
|20
|Deportivo Pereira
|17
|0
|7
|10
|14
|31
|-17
|7