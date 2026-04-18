Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay, tras Tolima 2-0 Pereira y Fortaleza 2-0 Águilas

La fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-I siguió este sábado con dos partidos más, que dejaron movimientos importantes en la tabla de posiciones del fútbol colombiano.

A primera hora Tolima derrotó 2-0 a Pereira, con goles de Adrián Parra y Bryan Rovira, que llevaron al equipo de Lucas González a los 30 puntos, y están en el tercer puesto, parcialmente.

Luego, Fortaleza se hizo fuerte en casa en el Metropolitano de Techo y venció 2-0 a Águilas Doradas, que se complicó pensando en la clasificación. Las anotaciones fueron de Jhonier Salas y uno en propia puerta de Hernán Lopes.

Cabe recordar que la fecha 17 arrancó el viernes con Jaguares 2-3 Pasto y la sorpresa de Boyacá Chicó 1-0 Deportivo Cali.



Este domingo se jugarán los siguientes partidos: Santa Fe vs Cúcuta (2:00 p.m.), Alianza vs Medellín (4:10 p.m.), Junior vs Llaneros (6:20 p.m.) y el plato estelar de la jornada que será América de Cali vs Millonarios (8:30 p.m.). Ya el lunes se disputarán Once Caldas vs Internacional de Bogotá (6:20 p.m.) y Nacional vs Bucaramanga (8:30 p.m.).



Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Tolima 2-0 Pereira: