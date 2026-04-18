Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay, tras Tolima 2-0 Pereira y Fortaleza 2-0 Águilas

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay, tras Tolima 2-0 Pereira y Fortaleza 2-0 Águilas

Este sábado hubo acción en la Liga BetPlay del fútbol colombiano, y el Deportes Tolima llegó a los 30 puntos en el todos contra todos. Hay movimientos en la tabla.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de abr, 2026
Comparta en:
Tolima vs Pereira Liga BetPlay 2026-I
Tolima vs Pereira Liga BetPlay 2026-I - Foto:
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad