Así quedó la tabla de posiciones, tras Bucaramanga 3-1 Junior, por Liga BetPlay 2026-II

Este domingo la jornada comenzó con el empate 0-0 entre Pasto y Fortaleza, luego la igualdad 1-1 entre Internacional de Bogotá y Once Caldas, en juego adelantado de la fecha 17, y luego le siguió el duelo estelar entre Bucaramanga y Junior, que fue triunfo 3-1 para los ‘leopardos’.

El cuadro santandereano sigue imparable en este semestre de la Liga BetPlay 2026-II, siendo el único equipo invicto del rentado local, y de paso ya acercándose a América de Cali y Deportivo Cali, que son los mejores en la tabla de posiciones.

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Bucaramanga, con un hombre menos en cancha, venció 3-1 al Junior con goles de Pablo Ortiz, en contra, Fredy Hinestroza y Emerson Batalla. Luis Muriel descontó para los barranquilleros.

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Con esto, los ‘leopardos’ están en el tercer puesto de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, con 23 puntos, a una unidad del América y Deportivo Cali, primero y segundo, respectivamente.



Los números del Bucaramanga son once partidos disputados, seis ganados, cinco empatados y ninguna derrota. Además, acumulan 20 goles a favor, y diez en contra.

Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II: