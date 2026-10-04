Así quedó la tabla de posiciones, tras Bucaramanga 3-1 Junior, por Liga BetPlay 2026-II

Este domingo la jornada comenzó con el empate 0-0 entre Pasto y Fortaleza, luego la igualdad 1-1 entre Internacional de Bogotá y Once Caldas, en juego adelantado de la fecha 17, y luego le siguió el duelo estelar entre Bucaramanga y Junior, que fue triunfo 3-1 para los ‘leopardos’.
El cuadro santandereano sigue imparable en este semestre de la Liga BetPlay 2026-II, siendo el único equipo invicto del rentado local, y de paso ya acercándose a América de Cali y Deportivo Cali, que son los mejores en la tabla de posiciones.
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Bucaramanga, con un hombre menos en cancha, venció 3-1 al Junior con goles de Pablo Ortiz, en contra, Fredy Hinestroza y Emerson Batalla. Luis Muriel descontó para los barranquilleros.
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Con esto, los ‘leopardos’ están en el tercer puesto de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, con 23 puntos, a una unidad del América y Deportivo Cali, primero y segundo, respectivamente.
Los números del Bucaramanga son once partidos disputados, seis ganados, cinco empatados y ninguna derrota. Además, acumulan 20 goles a favor, y diez en contra.
Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II:
|1
|América
|11
|7
|3
|1
|22
|6
|+16
|24
|2
|Deportivo Cali
|12
|7
|3
|2
|20
|9
|+11
|24
|3
|Bucaramanga
|11
|6
|5
|0
|20
|10
|+10
|23
|4
|Atlético Nacional
|10
|7
|1
|2
|21
|10
|+11
|22
|5
|Millonarios
|13
|5
|6
|2
|18
|11
|+7
|21
|6
|Medellín
|11
|6
|2
|3
|19
|15
|+4
|20
|7
|Santa Fe
|11
|5
|4
|2
|18
|12
|+6
|19
|8
|Tolima
|12
|5
|4
|3
|15
|13
|+2
|19
|9
|Cúcuta
|12
|4
|3
|5
|15
|19
|−4
|15
|10
|Llaneros
|11
|4
|2
|5
|14
|14
|0
|14
|11
|Águilas Doradas
|11
|3
|5
|3
|14
|15
|−1
|14
|12
|Once Caldas
|12
|3
|4
|5
|15
|16
|−1
|13
|13
|Internacional
|13
|2
|7
|4
|14
|18
|−4
|13
|14
|Boyacá Chicó
|11
|3
|3
|5
|10
|18
|−8
|12
|15
|Alianza
|12
|3
|2
|7
|12
|24
|−12
|11
|16
|Fortaleza
|12
|1
|7
|4
|13
|18
|−5
|10
|17
|Junior
|11
|2
|3
|6
|16
|20
|−4
|9
|18
|Pasto
|12
|2
|3
|7
|9
|18
|−9
|9
|19
|Deportivo Pereira
|11
|1
|5
|5
|7
|17
|−10
|8
|20
|Jaguares
|11
|1
|4
|6
|11
|20
|−9
|7