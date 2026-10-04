Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones, tras Bucaramanga 3-1 Junior, por Liga BetPlay 2026-II

Así quedó la tabla de posiciones, tras Bucaramanga 3-1 Junior, por Liga BetPlay 2026-II

Este domingo, el Bucaramanga siguió con su invicto en el campeonato del fútbol colombiano, y de paso complicó más al Junior de Barranquilla.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de oct, 2026
Comparta en:
Bucaramanga vs Junior Liga BetPlay 2026-II
Bucaramanga vs Junior Liga BetPlay 2026-II
Colprensa

Este domingo la jornada comenzó con el empate 0-0 entre Pasto y Fortaleza, luego la igualdad 1-1 entre Internacional de Bogotá y Once Caldas, en juego adelantado de la fecha 17, y luego le siguió el duelo estelar entre Bucaramanga y Junior, que fue triunfo 3-1 para los ‘leopardos’.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El cuadro santandereano sigue imparable en este semestre de la Liga BetPlay 2026-II, siendo el único equipo invicto del rentado local, y de paso ya acercándose a América de Cali y Deportivo Cali, que son los mejores en la tabla de posiciones.

Publicidad

Últimas noticias

Diego Novoa Bucaramanga
Fútbol Colombiano

Diego Novoa atajó penalti a Luis Muriel, en Bucaramanga vs Junior; le adivinó el remate

Millonarios quedó eliminado en Copa BetPlay por Barranquilla FC.
Fútbol Colombiano

Hinchas de Millonarios encararon a directivo del club, luego del fracaso en Copa BetPlay

Bucaramanga, con un hombre menos en cancha, venció 3-1 al Junior con goles de Pablo Ortiz, en contra, Fredy Hinestroza y Emerson Batalla. Luis Muriel descontó para los barranquilleros.

Publicidad

Con esto, los ‘leopardos’ están en el tercer puesto de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, con 23 puntos, a una unidad del América y Deportivo Cali, primero y segundo, respectivamente.

Los números del Bucaramanga son once partidos disputados, seis ganados, cinco empatados y ninguna derrota. Además, acumulan 20 goles a favor, y diez en contra.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II:

1América11731226+1624
2Deportivo Cali12732209+1124
3Bucaramanga116502010+1023
4Atlético Nacional107122110+1122
5Millonarios135621811+721
6Medellín116231915+420
7Santa Fe115421812+619
8Tolima125431513+219
9Cúcuta124351519−415
10Llaneros114251414014
11Águilas Doradas113531415−114
12Once Caldas123451516−113
13Internacional132741418−413
14Boyacá Chicó113351018−812
15Alianza123271224−1211
16Fortaleza121741318−510
17Junior112361620−49
18Pasto12237918−99
19Deportivo Pereira11155717−108
20Jaguares111461120−97
Relacionados

Atlético Bucaramanga

Junior de Barranquilla

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad