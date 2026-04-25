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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Mañana voy a ver a toda la ciudad de verde, qué rico; Cali va a luchar hasta el final"

"Mañana voy a ver a toda la ciudad de verde, qué rico; Cali va a luchar hasta el final"

Esas fueron las palabras de Rafael Dudamel, técnico del Cali, luego del triunfo de su equipo 1-0 en el clásico contra América por la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali.
Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali.
Colprensa

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