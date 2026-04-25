"Mañana voy a ver a toda la ciudad de verde, qué rico; Cali va a luchar hasta el final"

Rafael Dudamel, DT del Deportivo Cali, habló en rueda de prensa luego del triunfo 1-0 de su club en el clásico contra América, de este sábado. El timonel del 'azucarero' destacó la entrega de sus dirigidos en el césped de juego del Palmaseca, en lo que fue el compromiso de la jornada 18 de la Liga Betplay I-2026.

"Hoy (sábado) el equipo ha demostrado un carácter colectivo, porque se ha podido sobreponer a la adversidad del rival y de la hostilidad que por minutos hubo, y yo me pongo pie y los aplaudo, porque aún así el equipo tuvo una séptima marcha para ir a por el gol; en ningún momento se desenfocó a pesar de la hostilidad", dijo el técnico venezolano al servicio del 'verdiblanco'.

A renglón seguido, Dudamel invitó a los hinchas del Cali a confiar en el equipo, en las virtudes que tienen para lograr el primer objetivo trazado, que es clasificar a las finales del presente campeonato.

"Yo he vivido muchas tardes y muchas noches en el club, hemos ganado, perdido, hemos dado vueltas olímpica. Les pido hoy, y es la única vez que lo voy a hacer, crean en el trabajo que estamos haciendo y respalden a nuestros futbolistas, porque tenemos un plantel brillante. Podemos tener nuestras deficiencias, pero este equipo tiene más virtudes que deficiencias, y vamos a luchar hasta el final y siempre vamos a dar la cara con transferencia y profesionalismo por el club", indicó.



Deportivo Cali le ganó al América en la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

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Y agregó: "Hoy (sábado) era ganar el partido para sacarle el orgullo a toda la gente mañana, mañana voy a ver a toda la ciudad de verde, qué rico".

Rafael Dudamel también tuvo palabras de elogio hacia Avilés Hurtado, quien marcó el tanto del triunfo del Cali contra América.

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"Hay jugadores como Avilés que no se consiguen en todo lado, una carrera brillante en el exterior, a donde ha ido, ha triunfado, este tipo de futbolistas no se consiguen en todo lados", expresó.

Por último, se refirió a lo que será el siguiente reto en Liga, contra Tolima, en Ibagué, otro partido crucial en sus aspiraciones.

"Nosotros como cuerpo técnico seguiremos en esta línea de exigencia, tenemos tres puntos donde nos jugamos el semestre el próximo fin de semana; ya veremos la planificación del partido, pero sabemos que el equipo viene en alza, y que con el favor de Dios, vamos a alcanzar la clasificación, y en las finales ya sabemos como se juega. Tenemos que ir a Ibagué con toda la seriedad y la ambición para jugarlo y ganarlo", concluyó.



Más voces de los protagonistas:

"Feliz y contento de lo que ha sucedido, era un partido de alta tensión y el equipo se ha comportado a la altura. De principio a fin hemos demostrado que estamos para grandes cosas, obviamente, tenemos que disfrutarlo hoy, pero el día de mañana tenemos que pensar en lo que viene. Estaba seguro que podía marcar, el ambiente no estaba cómodo, pero nosotros teníamos que estar tranquilos porque habíamos hecho un buen juego desde el principio. Gracias a Dios se me dio la posibilidad y pude marcar para la victoria, pero esto es mérito de todos los compañeros"; dijo Avilés Hurtado.

Avilés Hurtado celebra el gol que le marcó al América en el clásico. Colprensa