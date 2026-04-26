Así quedó la tabla del descenso de Liga BetPlay 2026, tras Internacional de Bogotá 4-0 Boyacá Chicó

Mientras que algunos piensan en terminar entre los ocho primeros, clasificar y luchar por el título del primer semestre, varios clubes se centran en mantener la categoría en la Liga BetPlay 2026. Jaguares, Boyacá Chicó, Cúcuta Deportivo, Alianza, Internacional de Bogotá y Deportivo Cali protagonizan un mano a mano, donde cada punto marca la diferencia para evitar el trágico desenlace que nadie quiere.

Recordemos que en esta tabla se tienen en cuenta los últimos tres años, es decir, las campañas del 2024, 2025 y 2026. Eso sí, para los que aplica, ya que algunos recién ascendieron y tienen menor cantidad de partidos. Además, el ítem que 'pesa' y se tiene en cuenta es el promedio. Dicho número se obtiene, dividiendo los puntos entre la cantidad de partidos que registra y así es como se ubican.

Así las cosas, hasta el momento y a falta de una sola fecha para el cierre del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay I-2026, que es la única fase que se tiene en cuenta para sumar puntos, quienes están perdieron la categoría con Jaguares y Boyacá. Ambos ocupan los puestos 20 y 19, respectivamente, seguidos de Cúcuta Deportivo, Alianza, Internacional de Bogotá, Deportivo Cali y Llaneros.



Tabla del descenso de la Liga BetPlay 2026

Posición Equipo PJ PTS PROM 20 Jaguares 18 15 0.833 19 Boyacá Chicó 96 83 0.864 18 Cúcuta 18 16 0.888 17 Alianza 96 107 1.114 16 Inter Bogotá 96 107 1.114 15 Cali 96 109 1.135 14 Llaneros 58 67 1.155 13 Pereira 96 117 1.218 12 Águilas D 96 117 1.218 11 Fortaleza 96 125 1.302 10 Pasto 96 131 1.364 9 Once Caldas 96 150 1.562 8 Bucaramanga 96 155 1.614 7 Millonarios 96 155 1.614 6 Medellín 96 156 1.625 5 América 96 160 1.666 4 Santa Fe 96 161 1.677 3 Junior 96 164 1.708 2 Atl. Nacional 96 168 1.750 1 Tolima 96 176 1.833

Resultados de la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026

Pasto 1-1 Santa Fe

Millonarios 2-0 Tolima

Cúcuta 1-1 Junior

Bucaramanga 2-2 Jaguares

Pereira 1-0 Nacional

Cali 1-0 América

Medellín 1-0 Fortaleza

Águilas Doradas 2-2 Once Caldas

Llaneros 0-0 Alianza

Internacional de Bogotá 4-0 Boyacá Chicó

América de Cali y Deportivo Cali jugaron por la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026 Twitter de América de Cali

Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026

Jaguares vs. Cúcuta

Alianza vs. Millonarios

Boyacá Chicó vs. Llaneros

Tolima vs. Cali

Junior vs. Pasto

Fortaleza vs. Bucaramanga

América vs. Pereira

Santa Fe vs. Internacional de Bogotá

Once Caldas vs. Nacional

Medellín vs. Águilas Doradas

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, en el partido contra Águilas Doradas, por la Liga BetPlay I-2026 Colprensa

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: fecha 18