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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla del descenso de Liga BetPlay 2026, tras Internacional de Bogotá 4-0 Boyacá Chicó

Así quedó la tabla del descenso de Liga BetPlay 2026, tras Internacional de Bogotá 4-0 Boyacá Chicó

Terminó la fecha 18 y ya solo resta una jornada del 'todos contra todos' para que acabe esta primera fase, que es la única que cuenta para el descenso de la Liga BetPlay 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó se enfrentaron por la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026
Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó se enfrentaron por la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026
Colprensa

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