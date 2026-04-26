Así quedó la tabla del descenso de Liga BetPlay 2026, tras Internacional de Bogotá 4-0 Boyacá Chicó

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Mientras que algunos piensan en terminar entre los ocho primeros, clasificar y luchar por el título del primer semestre, varios clubes se centran en mantener la categoría en la Liga BetPlay 2026. Jaguares, Boyacá Chicó, Cúcuta Deportivo, Alianza, Internacional de Bogotá y Deportivo Cali protagonizan un mano a mano, donde cada punto marca la diferencia para evitar el trágico desenlace que nadie quiere.
Recordemos que en esta tabla se tienen en cuenta los últimos tres años, es decir, las campañas del 2024, 2025 y 2026. Eso sí, para los que aplica, ya que algunos recién ascendieron y tienen menor cantidad de partidos. Además, el ítem que 'pesa' y se tiene en cuenta es el promedio. Dicho número se obtiene, dividiendo los puntos entre la cantidad de partidos que registra y así es como se ubican.
Así las cosas, hasta el momento y a falta de una sola fecha para el cierre del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay I-2026, que es la única fase que se tiene en cuenta para sumar puntos, quienes están perdieron la categoría con Jaguares y Boyacá. Ambos ocupan los puestos 20 y 19, respectivamente, seguidos de Cúcuta Deportivo, Alianza, Internacional de Bogotá, Deportivo Cali y Llaneros.
|Posición
|Equipo
|PJ
|PTS
|PROM
|20
|Jaguares
|18
|15
|0.833
|19
|Boyacá Chicó
|96
|83
|0.864
|18
|Cúcuta
|18
|16
|0.888
|17
|Alianza
|96
|107
|1.114
|16
|Inter Bogotá
|96
|107
|1.114
|15
|Cali
|96
|109
|1.135
|14
|Llaneros
|58
|67
|1.155
|13
|Pereira
|96
|117
|1.218
|12
|Águilas D
|96
|117
|1.218
|11
|Fortaleza
|96
|125
|1.302
|10
|Pasto
|96
|131
|1.364
|9
|Once Caldas
|96
|150
|1.562
|8
|Bucaramanga
|96
|155
|1.614
|7
|Millonarios
|96
|155
|1.614
|6
|Medellín
|96
|156
|1.625
|5
|América
|96
|160
|1.666
|4
|Santa Fe
|96
|161
|1.677
|3
|Junior
|96
|164
|1.708
|2
|Atl. Nacional
|96
|168
|1.750
|1
|Tolima
|96
|176
|1.833
Publicidad
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|PTS
|1
|Atlético Nacional
|18
|+21
|40
|2
|Pasto
|18
|+5
|34
|3
|Junior
|18
|+6
|32
|4
|Tolima
|18
|+10
|30
|5
|América
|18
|+9
|30
|6
|Once Caldas
|18
|+8
|30
|7
|Internacional de Bogotá
|18
|+2
|28
|8
|Santa Fe
|18
|+5
|26
|9
|Deportivo Cali
|18
|+4
|26
|10
|Medellín
|18
|+3
|26
|11
|Millonarios
|18
|+8
|25
|12
|Bucaramanga
|18
|+7
|23
|13
|Águilas Doradas
|18
|-6
|23
|14
|Llaneros
|18
|0
|22
|15
|Fortaleza
|18
|-6
|19
|16
|Cúcuta
|18
|-11
|16
|17
|Alianza
|18
|-14
|16
|18
|Jaguares
|18
|-15
|15
|19
|Boyacá Chicó
|18
|-20
|14
|20
|Deportivo Pereira
|18
|-16
|10