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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 1-1 América de Cali

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 1-1 América de Cali

Fue un compromiso que tuvo de todo en el Manuel Murillo Toro en Ibagué: goles, expulsados y acciones 'picantes'. Tolima y América de Cali se repartieron los puntos en la fecha 11 de Liga BetPlay II-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2026
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Acción de juego entre Tolima y América de Cali por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
Acción de juego entre Tolima y América de Cali por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

La undécima jornada de la Liga BetPlay II-2026 presentó el enfrentamiento entre Deportes Tolima y América de Cali en el Manuel Murillo Toro. Fue un compromiso que tuvo de todo, goles, expulsados y acciones 'picantes'.

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Finalmente, 'pijaos' y 'diablos rojos' se repartieron los enteros en la capital musical de Colombia, al igualar 1-1. Tolima se adelantó en el tablero gracias a la anotación de Sergio Aguayo Castillo, al minuto 22, pero los dirigidos por David González lograron empatar la contienda tiempo más tarde por intermedio de Yeison Guzmán.

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Hay que indicar que el rojo del Valle del Cauca no remató de la mejor manera la primera parte. La expulsión de Jhon Murillo, al minuto 37, lo condicionó y el 'vinotinto y oro' se hizo muy peligroso.

Aunque América inició bien la contienda, pegó primero el local con un gol de penalti de Aguayo. No obstante, con el 1-0 en contra, no renunció la 'mechita' y consiguió rápido empatar el tablero con Guzmán, pero no pudo sostener ese punto alto y después sintió el jugador menos en cancha.

Festejo de gol de Tolima contra América de Cali por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
Festejo de gol de Tolima contra América de Cali por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

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En el segundo tiempo, Tolima tuvo la pelota, pero no llegó con peligro al pórtico americano.Mientras que la visita estuvo con la camándula en la mano todo el tiempo.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 1-1 América de Cali:

PosicionesEquiposPJGEPGFGCDGPts
1América de Cali106312161521
2Millonarios11542158719
3Atlético Nacional76011761118
4Bucaramanga9450148617
5Tolima105231311217
6Santa Fe94411610616
7Medellín85121510516
8Deportivo Cali9432148615
9Once Caldas103341312112
10Águilas Doradas82511212011
11Llaneros93241112-111
12Internacional Palmira112541317-411
13Cúcuta10235918-99
14Fortaleza101541116-58
15Pasto10226915-68
16Alianza10226920-118
17Boyacá Chicó9225718-118
18Jaguares8143914-57
19Deportivo Pereira8143611-57
20Junior81341214-26

Resultados de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026:

  • Águilas Doradas 2 - 2 Deportivo Pereira
  • Millonarios 3 - 0 Boyacá Chicó
  • Alianza FC 1 - 4 Independiente Santa Fe
  • Deportivo Cali 3-0 Cúcuta Deportivo
  • Deportivo Pasto 1-0 Once Caldas
  • Fortaleza 1-4 Junior de Barranquilla
  • Bucaramanga 2-0 Internacional de Bogotá
  • Deportes Tolima 1-1 América de Cali

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