Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 1-1 América de Cali

La undécima jornada de la Liga BetPlay II-2026 presentó el enfrentamiento entre Deportes Tolima y América de Cali en el Manuel Murillo Toro. Fue un compromiso que tuvo de todo, goles, expulsados y acciones 'picantes'.
Finalmente, 'pijaos' y 'diablos rojos' se repartieron los enteros en la capital musical de Colombia, al igualar 1-1. Tolima se adelantó en el tablero gracias a la anotación de Sergio Aguayo Castillo, al minuto 22, pero los dirigidos por David González lograron empatar la contienda tiempo más tarde por intermedio de Yeison Guzmán.
¿Cómo se presentó el partido?
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Hay que indicar que el rojo del Valle del Cauca no remató de la mejor manera la primera parte. La expulsión de Jhon Murillo, al minuto 37, lo condicionó y el 'vinotinto y oro' se hizo muy peligroso.
Aunque América inició bien la contienda, pegó primero el local con un gol de penalti de Aguayo. No obstante, con el 1-0 en contra, no renunció la 'mechita' y consiguió rápido empatar el tablero con Guzmán, pero no pudo sostener ese punto alto y después sintió el jugador menos en cancha.
En el segundo tiempo, Tolima tuvo la pelota, pero no llegó con peligro al pórtico americano.Mientras que la visita estuvo con la camándula en la mano todo el tiempo.
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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 1-1 América de Cali:
|Posiciones
|Equipos
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|América de Cali
|10
|6
|3
|1
|21
|6
|15
|21
|2
|Millonarios
|11
|5
|4
|2
|15
|8
|7
|19
|3
|Atlético Nacional
|7
|6
|0
|1
|17
|6
|11
|18
|4
|Bucaramanga
|9
|4
|5
|0
|14
|8
|6
|17
|5
|Tolima
|10
|5
|2
|3
|13
|11
|2
|17
|6
|Santa Fe
|9
|4
|4
|1
|16
|10
|6
|16
|7
|Medellín
|8
|5
|1
|2
|15
|10
|5
|16
|8
|Deportivo Cali
|9
|4
|3
|2
|14
|8
|6
|15
|9
|Once Caldas
|10
|3
|3
|4
|13
|12
|1
|12
|10
|Águilas Doradas
|8
|2
|5
|1
|12
|12
|0
|11
|11
|Llaneros
|9
|3
|2
|4
|11
|12
|-1
|11
|12
|Internacional Palmira
|11
|2
|5
|4
|13
|17
|-4
|11
|13
|Cúcuta
|10
|2
|3
|5
|9
|18
|-9
|9
|14
|Fortaleza
|10
|1
|5
|4
|11
|16
|-5
|8
|15
|Pasto
|10
|2
|2
|6
|9
|15
|-6
|8
|16
|Alianza
|10
|2
|2
|6
|9
|20
|-11
|8
|17
|Boyacá Chicó
|9
|2
|2
|5
|7
|18
|-11
|8
|18
|Jaguares
|8
|1
|4
|3
|9
|14
|-5
|7
|19
|Deportivo Pereira
|8
|1
|4
|3
|6
|11
|-5
|7
|20
|Junior
|8
|1
|3
|4
|12
|14
|-2
|6
Resultados de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026:
- Águilas Doradas 2 - 2 Deportivo Pereira
- Millonarios 3 - 0 Boyacá Chicó
- Alianza FC 1 - 4 Independiente Santa Fe
- Deportivo Cali 3-0 Cúcuta Deportivo
- Deportivo Pasto 1-0 Once Caldas
- Fortaleza 1-4 Junior de Barranquilla
- Bucaramanga 2-0 Internacional de Bogotá
- Deportes Tolima 1-1 América de Cali
Por jugarse
Llaneros vs. Atlético Nacional
Medellín vs. Jaguares (martes 22 de septiembre)