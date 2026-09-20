Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 1-1 América de Cali

La undécima jornada de la Liga BetPlay II-2026 presentó el enfrentamiento entre Deportes Tolima y América de Cali en el Manuel Murillo Toro. Fue un compromiso que tuvo de todo, goles, expulsados y acciones 'picantes'.

Finalmente, 'pijaos' y 'diablos rojos' se repartieron los enteros en la capital musical de Colombia, al igualar 1-1. Tolima se adelantó en el tablero gracias a la anotación de Sergio Aguayo Castillo, al minuto 22, pero los dirigidos por David González lograron empatar la contienda tiempo más tarde por intermedio de Yeison Guzmán.

¿Cómo se presentó el partido?

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Hay que indicar que el rojo del Valle del Cauca no remató de la mejor manera la primera parte. La expulsión de Jhon Murillo, al minuto 37, lo condicionó y el 'vinotinto y oro' se hizo muy peligroso.



Aunque América inició bien la contienda, pegó primero el local con un gol de penalti de Aguayo. No obstante, con el 1-0 en contra, no renunció la 'mechita' y consiguió rápido empatar el tablero con Guzmán, pero no pudo sostener ese punto alto y después sintió el jugador menos en cancha.

Festejo de gol de Tolima contra América de Cali por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

En el segundo tiempo, Tolima tuvo la pelota, pero no llegó con peligro al pórtico americano.Mientras que la visita estuvo con la camándula en la mano todo el tiempo.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 1-1 América de Cali:



Posiciones Equipos PJ G E P GF GC DG Pts 1 América de Cali 10 6 3 1 21 6 15 21 2 Millonarios 11 5 4 2 15 8 7 19 3 Atlético Nacional 7 6 0 1 17 6 11 18 4 Bucaramanga 9 4 5 0 14 8 6 17 5 Tolima 10 5 2 3 13 11 2 17 6 Santa Fe 9 4 4 1 16 10 6 16 7 Medellín 8 5 1 2 15 10 5 16 8 Deportivo Cali 9 4 3 2 14 8 6 15 9 Once Caldas 10 3 3 4 13 12 1 12 10 Águilas Doradas 8 2 5 1 12 12 0 11 11 Llaneros 9 3 2 4 11 12 -1 11 12 Internacional Palmira 11 2 5 4 13 17 -4 11 13 Cúcuta 10 2 3 5 9 18 -9 9 14 Fortaleza 10 1 5 4 11 16 -5 8 15 Pasto 10 2 2 6 9 15 -6 8 16 Alianza 10 2 2 6 9 20 -11 8 17 Boyacá Chicó 9 2 2 5 7 18 -11 8 18 Jaguares 8 1 4 3 9 14 -5 7 19 Deportivo Pereira 8 1 4 3 6 11 -5 7 20 Junior 8 1 3 4 12 14 -2 6

Resultados de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026:

Águilas Doradas 2 - 2 Deportivo Pereira

Millonarios 3 - 0 Boyacá Chicó

Alianza FC 1 - 4 Independiente Santa Fe

Deportivo Cali 3-0 Cúcuta Deportivo

Deportivo Pasto 1-0 Once Caldas

Fortaleza 1-4 Junior de Barranquilla

Bucaramanga 2-0 Internacional de Bogotá

Deportes Tolima 1-1 América de Cali

Por jugarse

Llaneros vs. Atlético Nacional

Medellín vs. Jaguares (martes 22 de septiembre)

