Así respondió Hugo Rodallega luego de que Teófilo Gutiérrez le dijera “cagón” en la Superliga

Junior de Barranquilla empató 1-1 en condición de local con Independiente Santa Fe en el primer duelo de la Superliga de Colombia 2026, cotejo que tuvo como protagonistas a los experimentados delanteros Teófilo Gutiérrez y Hugo Rodallega, ambos con 40 años de edad y que brillaron más allá de los goles que anotaron para sus respectivos equipos.

Rodallega abrió el marcador en una definición de mano a mano con el arquero rival después de aprovechar un error defensivo de la escuadra ‘currambera’, mientras que Gutiérrez, que entró en el segundo tiempo, empató también con calidad tras quedar solo en el área tras recibir un centro de costado.

Sin embargo, ambos sostuvieron su propia contienda si se tiene en cuenta que se cruzaron en una acción sin balón en la que el popular ‘Teo’ le lanzó fuertes palabras al atacante del conjunto bogotano.

“Estás hablando mucho, cagón de m…”, fue el mensaje que alcanzó a ser captado por las cámaras de televisión en la transmisión oficial del compromiso.



Y aunque el juego siguió con la intensidad propia de una final, no se logró ver la reacción de Rodallega, que contestó al día siguiente cuando le preguntaron al respecto.



¿Qué respondió Hugo Rodallega a Teófilo Gutiérrez?

El capitán de Santa Fe fue consultado en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, sobre la situación descrita anteriormente, pero este fue diplomático y aseguró que no interactuó con Gutiérrez porque no tuvieron la oportunidad de encontrarse.

De hecho, lo llenó de elogios: “Admiro mucho la carrera de otro colega, no solamente soy admirador de ‘Teo’, sino de Bacca, Falcao, Adrián Ramos, Darwin Quintero, Muriel…. No tuve la oportunidad de hablar con ‘Teo’ porque no nos cruzamos, pero él sabe que le tengo admiración y mucho respeto”.

De esta manera, Rodallega cerró el capítulo, que no tendrá segunda parte porque en el partido de vuelta, programado para el miércoles 21 de enero en el estadio El Campín de Bogotá, Gutiérrez no podrá estar debido a la tarjeta roja que recibió en el último minuto, cuando simuló haber sido derribado en el área rival y fue echado por doble amarilla.