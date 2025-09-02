Así se definirían 2 descensos nuevos en Colombia; drástico plan para que haya solo 18 clubes

El tema salió a flote luego de que se diera a conocer la insostenibilidad económica por la que atraviesa el Deportivo Pasto, club frente al cual la Superintendencia de Sociedades solicitó la aplicación de ley insolvencia, pues sus deudas están encabezadas por el plantel de jugadores, en masculino y femenino.

En consecuencia, Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, manifestó en ‘Blog Deportivo’, programa de Blu Radio, que esa clase de descalabros financieros e incumplimientos podrían ser castigados con pérdida de la categoría, según se ha propuesto al interior de la Dimayor, ente rector del fútbol profesional colombiano.

De hecho, el propio comentarista adelantó que este mecanismo de sanciones podría ser utilizado para reducir el número de equipos en la primera división colombiana, que actualmente cuenta con 20, pues Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor, ha manifestado desde que se posesionó que lo ideal sería contar con 18 escuadras en la A y otras 18 en la B.



Nueva propuesta para descenso de equipos en Colombia

De acuerdo con Javier Hernández Bonnet, estaría tomando fuerza la idea de que el club que no esté al día con sus obligaciones sea sancionado.

“Estoy en capacidad de decir que ya hay equipos que han hecho la propuesta de que los que no cumplen sean los que se vayan para que queden 18”, apuntó a modo de introducción.

Y agregó: “Hay equipos que dicen: ‘¿Por qué los que cumplimos nos tenemos que someter a eso, por qué no descienden los que no les pagan a los jugadores, los que incumplen con los proveedores y demás?”.

En ese sentido, el periodista ratificó que esta sería una vía justa si se tiene en cuenta que “el que está sobrando no es el que cumple administrativamente así tenga un rendimiento deportivo accidentado, sino aquel que no cumple con sus obligaciones”.

Resta esperar si la idea de reducir el número de escuadras en la Liga Betplay es aprobada y cuál será el mecanismo que finalmente se implementará para llevarla a cabo.