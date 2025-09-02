Publicidad

Fútbol Colombiano / Así se definirían 2 descensos nuevos en Colombia; drástico plan para que haya solo 18 clubes

Así se definirían 2 descensos nuevos en Colombia; drástico plan para que haya solo 18 clubes

La propuesta tiene que ver con no tener a tantos elencos en la Liga Betplay, que actualmente cuenta con 20 participantes, mientras que en la B la cantidad es de 16.

Liga Betplay: así es el plan para reducir el número de equipos en primera división.jpg
La idea es que en primera división A haya 18 equipos y no 20.
Foto: Dimayor.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 05:08 p. m.