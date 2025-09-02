Cuentas del América para clasificar en Liga Betplay 2025-II; nuevo DT deberá hacer milagros

América de Cali atraviesa una dura crisis de resultados que lo tiene en el fondo de la Liga Betplay-II con 5 puntos de 21 posibles, motivo por el que el argentino Gabriel Raimondi fue apartado de la dirección técnica.

En consecuencia, el nuevo entrenador tendrá una tarea dura por delante, pues deberá tener un rendimiento del 83 % para que el elenco rojo del Valle no quede eliminado.

Para ello, los ‘Diablos’ tienen 13 partidos por delante en los que están obligados a encadenar una robusta serie de victorias que les permita alcanzar el umbral de 30 unidades, límite teórico con el que se puede garantizar una casilla entre los 8 primeros de la tabla y avanzar a los cuadrangulares.



Cuentas del América para ir a cuadrangulares de Liga Betplay

Los escarlatas actualmente tienen 5 puntos y necesitarían 25 más para soñar con la clasificación si se tiene en cuenta que en torneos pasados de 20 fechas el octavo ha entrado con un mínimo de 28 unidades y un máximo de 32, como se ve a continuación:.

⦁ 2025-I: 32 puntos (Medellín, en 20 fechas)

⦁ 2024-II: 30 puntos (Pasto, en 19 fechas)

⦁ 2024-I: 29 puntos (Once Caldas, en 19 fechas)

⦁ 2023-II: 28 puntos (Cali, en 20 fechas)

⦁ 2023-I: 29 puntos (Pasto, en 20 fechas)

⦁ 2022-II: 31 puntos (Junior, en 20 fechas)

⦁ 2022-I: 29 puntos (Bucaramanga, en 20 fechas)

Con ese panorama, los rojos del Valle tendrán que ganar los 7 compromisos que tienen en condición de local contra Cali, Bucaramanga, Once Caldas, Envigado, Equidad, Junior y Unión Magdalena.

Adicionalmente, deberán conseguir 2 triunfos afuera de casa o al menos un triunfo y un empate en sus visitas a Fortaleza, Pasto, Millonarios, Cali, Chicó y Medellín.

Esto indica que el margen de error es de apenas 4 partidos. Es decir, América quedará eliminado si suma 5 derrotas en lo que le falta del certamen. El factor que juega en contra es que con solo 5 goles a favor, los ‘Diablos’ cuentan con el ataque menos efectivo de la competición.

Acá, lo que le resta al América de Cali:

Rivales como local

⦁ Deportivo Cali

⦁ Bucaramanga

⦁ Once Caldas

⦁ Envigado

⦁ Equidad

⦁ Junior de Barranquilla

⦁ Unión Magdalena

Rivales de visitante

⦁ Fortaleza

⦁ Deportivo Pasto

⦁ Millonarios

⦁ Deportivo Cali

⦁ Boyacá Chicó

⦁ Independiente Medellín