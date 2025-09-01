Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II tras Santa Fe 1- Once Caldas 2; nuevo colero

Publicidad
En el cierre de la novena fecha de la Liga Betplay II 2025 del fútbol colombiano, Santa Fe se dejó sorprender por parte de Once Caldas, que se marchó ganador con un 1-2 del estadio El Campín, al que llegaron este lunes más de 14 mil espectadores.
Los goles de los blancos de Manizales fueron convertidos por Michael Barrios, figura del compromiso y que hizo olvidar a Dayro Moreno, convocado a la Selección Colombia para las Eliminatorias Sudamericanas. Por el actual campeón de Colombia, convirtió Harold Santiago Mosquera, de buen nivel en la actualidad.
Cabe destacar que en la cima de la tabla se mantiene Junior de Barranquilla, con 20 puntos, gracias a una goleada sobre Llaneros; mientras que en la segunda plaza se ubica Medellín, con 19 unidades, tras la victoria de visitantes sobre Deportivo Cali.
Tabla de posiciones
1. Junior 20 puntos
2. Medellín 19 puntos
3. Tolima 17 puntos
4. Nacional 16 puntos
5. Fortaleza 15 puntos
6. Llaneros 14 puntos
7. Bucaramanga 13 puntos
8. Pereira 12 puntos
9. Santa Fe 12 puntos
10. Alianza 12 puntos
11. Envigado 10 puntos
12. Boyacá Chicó 10 puntos
13. La Equidad 10 puntos
14. Deportivo Cali 10 puntos
15. Unión Magdalena 8 puntos
16. Millonarios 7 puntos
17. Águilas Doradas 7 puntos
18. Pasto 6 puntos
19. Once Caldas 6 puntos
20. América 5 puntos
Programación próxima fecha
5 de septiembre
6 de septiembre
7 de septiembre