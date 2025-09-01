Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II tras Santa Fe 1- Once Caldas 2; nuevo colero

En el cierre de la novena fecha de la Liga Betplay II 2025 del fútbol colombiano, Santa Fe se dejó sorprender por parte de Once Caldas, que se marchó ganador con un 1-2 del estadio El Campín, al que llegaron este lunes más de 14 mil espectadores.

Los goles de los blancos de Manizales fueron convertidos por Michael Barrios, figura del compromiso y que hizo olvidar a Dayro Moreno, convocado a la Selección Colombia para las Eliminatorias Sudamericanas. Por el actual campeón de Colombia, convirtió Harold Santiago Mosquera, de buen nivel en la actualidad.

Santa Fe vs Once Caldas en El Campín - Foto: Colprensa

Cabe destacar que en la cima de la tabla se mantiene Junior de Barranquilla, con 20 puntos, gracias a una goleada sobre Llaneros; mientras que en la segunda plaza se ubica Medellín, con 19 unidades, tras la victoria de visitantes sobre Deportivo Cali.

Tabla de posiciones

Publicidad

1. Junior 20 puntos

2. Medellín 19 puntos

3. Tolima 17 puntos

4. Nacional 16 puntos

5. Fortaleza 15 puntos

6. Llaneros 14 puntos

7. Bucaramanga 13 puntos

8. Pereira 12 puntos

9. Santa Fe 12 puntos

10. Alianza 12 puntos

11. Envigado 10 puntos

12. Boyacá Chicó 10 puntos

13. La Equidad 10 puntos

14. Deportivo Cali 10 puntos

15. Unión Magdalena 8 puntos

16. Millonarios 7 puntos

17. Águilas Doradas 7 puntos

18. Pasto 6 puntos

19. Once Caldas 6 puntos

20. América 5 puntos

Resultados de la fecha 9 de la Liga Betplay II 2025

Publicidad

Junior 4- Llaneros 0

Águilas Doradas 1- Millonarios 2

Boyacá Chicó 1- Unión Magdalena 0

Pereira 0- Bucaramanga 1

Deportivo Cali 1- Medellín 3

Atlético Nacional 1- Envigado 0

Alianza 1- Aérica de Cali 0

Equidad 0- Pasto 0

Tolima 1- Fortaleza 1

Santa Fe 1 - Once Caldas 2

Programación próxima fecha

5 de septiembre



Pasto vs. Boyacá Chicó, 6:00 p.m.

Once Caldas vs. Pereira, 8:10 p.m.

6 de septiembre



Bucaramanga vs. Alianza, 2:00 p.m.

Llaneros vs. Tolima, 4:10 p.m.

Unión Magdalena vs. Junior, 6:20 p.m.

Millonarios vs. Santa Fe, 8:30 p.m.



7 de septiembre

