Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II tras Santa Fe 1- Once Caldas 2; nuevo colero

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II tras Santa Fe 1- Once Caldas 2; nuevo colero

En el estadio El Campín, Once Caldas hizo una buena presentación y le robó la victoria a un Santa Fe que no encuentra el norte en el segundo semestre de 2025.