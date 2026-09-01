Así se jugará la novena jornada de la Liga BetPlay II-2026; horas, y fechas confirmadas

Hace un par de minutos, la Dimayor hizo importante anuncio a través de sus canales oficiales, referente a lo que fue el ajuste en el cronograma, de la novena jornada en la Liga BetPlay II-2026.
Y es que, debido a la lamentable situación del terremoto, sumado al apretado calendario; el máximo organismo del fútbol colombiano ha hecho exigentes esfuerzos para poder ajustar el fixture para este segundo semestre.
Y justamente, planificando el calendario para confirmar los días, horas y estadios de esta fecha; de determinó que la novena jornada se disputará entre el jueves 3 de septiembre y miércoles 21 de octubre.
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Uno de los partidos más atractivos de esta jornada, es el de Atlético Nacional y Deportes Tolima, quienes se cruzarán el miércoles 7 de octubre en el estadio Atanasio Girardot, para revivir lo que fue la final de 2018 I, 2022 I y 2024 II.
En el primer semestre de 2018, el cuadro ibaguereño se coronó campeón en condición de visitante; sin embargo, para las dos próximas ediciones, los 'verdolagas' fueron quienes levantaron el trofeo y celebraron contra el 'vinotinto y oro'.
La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 informa que, luego de los diferentes aplazamientos que ha tenido la programación de las competencias, a raíz de los hechos ocurridos en el país, los cuales son de… pic.twitter.com/9EMsCBJr6w— DIMAYOR (@Dimayor) September 1, 2026
Así se jugará la novena jornada de Liga BetPlay II-2026:
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Jueves 3 de septiembre
América de Cali vs. Alianza FC
Estadio: Pascual Guerrero
Hora: 4:00 p.m.
Sábado 5 de septiembre
Boyacá Chicó vs. Once Caldas
Estadio: La Independencia.
Hora: 2:00 p.m.
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Independiente Santa Fe vs. Fortaleza
Estadio: Nemesio Camacho El Campín
Hora: 4:00 p.m.
Cúcuta Deportivo vs. Deportivo Pasto
Estadio: General Santander.
Hora: 6:10 p.m.
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Junior de Barranquilla vs. Jaguares
Estadio: Romelio Martínez
Hora: 8:20 p.m.
Domingo 6 de septiembre
Internacional de Bogotá vs. Águilas Doradas
Estadio: Metropolitano de Techo
Hora: 4:00 p.m.
Miércoles 7 de octubre
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Atlético Bucaramanga vs. Independiente Medellín
Estadio: Américo Montanini
Hora: 6:15 p.m.
Atlético Nacional vs. Deportes Tolima
Estadio: Atanasio Girardot
Hora: 8:20 p.m.
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Miércoles 21 de septiembre
Llaneros vs. Deportivo Cali
Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé
Hora: todavía sin definir