Así se jugará la novena jornada de la Liga BetPlay II-2026; horas, y fechas confirmadas

Hace un par de minutos, la Dimayor hizo importante anuncio a través de sus canales oficiales, referente a lo que fue el ajuste en el cronograma, de la novena jornada en la Liga BetPlay II-2026.

Y es que, debido a la lamentable situación del terremoto, sumado al apretado calendario; el máximo organismo del fútbol colombiano ha hecho exigentes esfuerzos para poder ajustar el fixture para este segundo semestre.

Y justamente, planificando el calendario para confirmar los días, horas y estadios de esta fecha; de determinó que la novena jornada se disputará entre el jueves 3 de septiembre y miércoles 21 de octubre.

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Uno de los partidos más atractivos de esta jornada, es el de Atlético Nacional y Deportes Tolima, quienes se cruzarán el miércoles 7 de octubre en el estadio Atanasio Girardot, para revivir lo que fue la final de 2018 I, 2022 I y 2024 II.



En el primer semestre de 2018, el cuadro ibaguereño se coronó campeón en condición de visitante; sin embargo, para las dos próximas ediciones, los 'verdolagas' fueron quienes levantaron el trofeo y celebraron contra el 'vinotinto y oro'.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 informa que, luego de los diferentes aplazamientos que ha tenido la programación de las competencias, a raíz de los hechos ocurridos en el país, los cuales son de… pic.twitter.com/9EMsCBJr6w — DIMAYOR (@Dimayor) September 1, 2026

Así se jugará la novena jornada de Liga BetPlay II-2026:

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Jueves 3 de septiembre

América de Cali vs. Alianza FC

Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 4:00 p.m.

Sábado 5 de septiembre

Boyacá Chicó vs. Once Caldas

Estadio: La Independencia.

Hora: 2:00 p.m.

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Independiente Santa Fe vs. Fortaleza

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

Hora: 4:00 p.m.

Cúcuta Deportivo vs. Deportivo Pasto

Estadio: General Santander.

Hora: 6:10 p.m.

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Junior de Barranquilla vs. Jaguares

Estadio: Romelio Martínez

Hora: 8:20 p.m.

Domingo 6 de septiembre

Internacional de Bogotá vs. Águilas Doradas

Estadio: Metropolitano de Techo

Hora: 4:00 p.m.

Miércoles 7 de octubre

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Atlético Bucaramanga vs. Independiente Medellín

Estadio: Américo Montanini

Hora: 6:15 p.m.

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 8:20 p.m.

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Miércoles 21 de septiembre

Llaneros vs. Deportivo Cali

Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé

Hora: todavía sin definir