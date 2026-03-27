El partido entre Bucaramanga y Santa Fe terminó en polémica, se dio hasta amago de bronca

El partido entre Bucaramanga y Santa Fe disputado en la noche de este viernes en el Américo Montanini terminó 'caliente', incluso se dio amago de bronca. La Policía tuvo que imponer orden para que la situación no pasara a mayores.

Y es que tras el pitazo final por parte del árbitro Jhon Ospina, los ánimos se caldearon en el recinto deportivo de la capital santandereana. Todo empezó debido a la expulsión de Daniel Torres por una dura infracción hacia Fabián Sambueza, quien por la falta recibida tuvo que ser sacado en camilla.

Acción de juego entre Bucaramanga y Santa Fe por la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

En primera instancia, al volante del rojo bogotano le habían sacado tarjeta amarilla, pero tras el llamado del VAR y la revisión de la acción, Ospina cambió la decisión inicial y terminó mostrándole la roja al número '16' de Santa Fe.



⚽❌¡Tras la revisión en el VAR, el central expulsó a Daniel Torres por esta jugada y Santa Fe termina con diez hombres!



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En medio de las protestas y rumbo al camerino del Américo Montanini, Torres comenzó a provocar a un futbolista del Bucaramanga, Kevin Londoño, quien inmediatamente fue en búsqueda del exDeportivo Alavés, pero antes de que comenzara una posible pelea éste último fue frenado por un miembro del cuerpo técnico del 'leopardo'.

Además, en la cancha empezaron los reclamos de los jugadores de Santa Fe hacia Ospina. Luego casi vinieron los empujones de bando y bando.



¿Cómo quedó el partido de la Liga BetPlay I-2026?

Santa Fe terminó ganando el partido de la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026 por marcador de 1-2 con anotaciones de Luis Palacios y Hugo Rodallega. El gol de Bucaramanga fue obra de Aldair Zárate de media distancia.

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El 'león' llegó a 18 puntos en la tabla de posiciones, mientras que los 'leopardos' se quedaron en 19 enteros.