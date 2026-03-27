Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / El partido entre Bucaramanga y Santa Fe terminó en polémica, se dio hasta amago de bronca

El partido entre Bucaramanga y Santa Fe terminó en polémica, se dio hasta amago de bronca

El duelo entre 'leopardos' y 'leones' culminó 'caliente' en el Américo Montanini, y todo se debió tras la expulsión a Daniel Torres por una dura falta a Fabián Sambueza.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de mar, 2026
Comparta en:
Acción de juego entre Bucaramanga y Santa Fe por la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026.
Acción de juego entre Bucaramanga y Santa Fe por la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad