Explotó Luciano Pons ante pregunta en Bucaramanga; "nos matamos en la cancha"

El delantero de Atlético Bucaramanga, Luciano Pons, se mostró incómodo con una pregunta que le hicieron en la rueda de prensa posterior a lo que fue la derrota 1-2 contra Santa Fe, en cumplimiento de la jornada 14 de la Liga BetPlay I-2026. El argentino no ocultó su malestar y explotó ante el interrogante de un periodista.

El 'leopardo' fue de menos a más en la contienda en el Américo Montanini la noche del viernes anterior. Comenzó perdiendo el compromiso luego de la anotación de Luis Palacios, pero logró igualar el tablero a través de un golazo de Aldair Zárate; no obstante, Hugo Rodallega inclinó la balanza para los 'leones'.

Lo cierto es que concluido el juego en la capital de Santander, en plena conferencia de prensa, un comunicador lanzó la consulta de la discordia, una apreciación que no le gustó a Pons. "Hace más de dos años yo no escuchaba a la hinchada que le pidiera a los jugadores, a todo el equipo que le metiera más de lo que sabemos...", indagó el periodista.

Luciano Pons, delantero de Atlético Bucaramanga. @bucaramangaoficial/Instagram

El atacante no se quedó callado y respondió sin 'pelos en la lengua'. "Lo que estás diciendo vos es para generar malestar, para generar algo fuera de la cancha, para que la gente se ponga más en contra de nosotros porque sabemos que no estamos rindiendo de la mejor manera. Yo creo que es eso. A ver, si uno no quiere defender al 'profe' (Leonel Álvarez) directamente no se para en la cancha, y nosotros estamos dejando todo dentro de la cancha. Nosotros dejamos la familia de lado, ¿sabes? Nosotros llegamos el miércoles y ayer (jueves) nos metimos de vuelta en una concentración", expresó el delantero del 'leopardo'.



Pero ahí no paró, ya que agregó: "Yo creo que lo que vos estás preguntando es para armar un problema afuera. Yo creo que te desubicaste, pero está bien, lo piensas como el lado del hincha, tienes que dejar la camiseta a un costado y hacer tu trabajo como periodista; creo que ahí te equivocaste. Nosotros dejamos el alma ahí adentro, nosotros nos matamos ahí adentro. Es lo que dice el 'profe'. Yo el otro día salí con seis puntos en la cabeza, ¿vos sabías eso o no? Sambueza salió con casi 10 puntos en la pierna, ¿vos sabías eso? Y vos piensas que nosotros no respaldamos al equipo, vos estás muy equivocado. Que no respaldamos al profe, estás muy equivocado".

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Leonel Álvarez apuntó al arbitraje de Jhon Ospina

Por su parte, el director técnico de Atlético Bucaramanga, se refirió a la jugada que terminó en la dura patada de Daniel Torres a Fabián Sambueza. El volante del 'leopardo' salió en camilla del duelo.

"Cuando uno asume una responsabilidad hay momentos complejos y hay que saber sobreponerse. Yo estoy muy fuerte mientras matemáticamente tenga posibilidad. Yo creo enormemente en ellos y este grupo se entrena muy bien. Y bueno, independientemente de esto, hoy termina Sambueza con ocho puntos. Es que ya está cogiendo camino esto de 'siga, siga'. Todos se quieren parecer a Roldán y resulta de que no cuidamos también a los jugadores que tienen ese talento. Pero bueno, independientemente de eso, nosotros pensábamos de que, como siempre, un partido era complejo, difícil. Modificamos, hicimos cambios, no nos alcanzó", sostuvo.

Acción de juego entre Bucaramanga y Santa Fe por la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa