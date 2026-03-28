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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Explotó Luciano Pons ante pregunta en Bucaramanga; "nos matamos en la cancha"

Explotó Luciano Pons ante pregunta en Bucaramanga; "nos matamos en la cancha"

Luciano Pons, delantero del Bucaramanga, no se quedó callado ante un cuestionamiento en rueda de prensa tras la derrota del 'leopardo' contra Santa Fe en Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Luciano Pons en acción de juego en Bucaramanga vs. Santa Fe por la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026.
Luciano Pons en acción de juego en Bucaramanga vs. Santa Fe por la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026.
Colprensa

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