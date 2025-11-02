Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / 'Dibu' Martínez lanza mensaje a sus críticos tras su último error con Aston Villa; "yo nunca pierdo"

'Dibu' Martínez lanza mensaje a sus críticos tras su último error con Aston Villa; "yo nunca pierdo"

Dibu Martínez fue protagonista en la derrota del Aston Villa frente a Liverpool, tras cometer un error grave en uno de los goles. Sin embargo, se defendió en las redes sociales.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 2 de nov, 2025
Comparta en:
Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero del Aston Villa.
Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero del Aston Villa.
Foto: Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad