'Dibu' Martínez lanza mensaje a sus críticos tras su último error con Aston Villa; "yo nunca pierdo"

Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero campeón del mundo con Argentina y figura del Aston Villa, utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje directo y desafiante tras la derrota 2-0 de su equipo frente al Liverpool por la décima jornada de la Premier League. El guardameta, cuya actuación se vio marcada por un error en el primer gol, optó por hablar en lugar de tener silencio ante las críticas.

El partido en Anfield, disputado este sábado, se abrió con un tanto de Mohamed Salah, producto de una salida arriesgada del propio Dibu Martínez. A pesar de haber tenido buenas atajadas en el inicio del juego, el desliz se convirtió en el punto de inflexión del encuentro. Este domingo, después del pitido final, y mientras en las redes sociales se reían su error, Martínez hizo una publicación en Instagram con la frase: "Yo nunca pierdo. O gano o aprendo".

Esta declaración, característica de su mentalidad competitiva, no es la primera vez que genera revuelo. El "Dibu" siempre es noticia por sus comportamientos polémicos a lo largo de su carrera. Sin embargo, en esta ocasión, el post funciona como una defensa personal y una promesa de superación.

Dibu Martínez lamenta un error con el Aston Villa - Foto: Getty Images

El Aston Villa de Unai Emery, que cayó ante un Liverpool que lucha por el podio de la liga, se mantiene en la mitad de la tabla. La derrota significó un duro traspiés tras haber vencido al Manchester City la semana pasada, pero aún sigue a pocos puntos de los primeros puestos de la Premier League.

El calendario no da tregua para el equipo de Birmingham. Deberá pasar rápidamente la página de la derrota, pues su próximo compromiso será por la Europa League. El club de Dibu Martínez recibirá en Villa Park al Maccabi Tel Aviv de Israel el próximo jueves 6 de noviembre. Este partido, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la competición europea, será crucial para las aspiraciones del equipo de Unai Emery de avanzar a la siguiente ronda. Tras este duelo, el Villa volverá a la acción en la liga de Inglaterra el domingo 9 de noviembre enfrentando al Bournemouth como local.