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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Atlético Nacional tiene nuevo director técnico; anunciaron oficialmente a Lucas González

Atlético Nacional tiene nuevo director técnico; anunciaron oficialmente a Lucas González

Este sábado, en un extenso comunicado, Atlético Nacional confirmó la contratación de Lucas González, quien deja el cargo en el Deportes Tolima.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Lucas González, director técnico del Atlético Nacional.
Lucas González, director técnico del Atlético Nacional.
Foto: Getty Imágenes

En medio del Mundial 2026, Atlético Nacional no perdió tiempo y anunció de una vez por todas el nombre de su nuevo director técnico. Se trata de Lucas González, quien llega procedente del Deportes Tolima, club con el que fue finalista del fútbol colombiano en 2025-II y que clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores.

"Atlético Nacional anuncia el regreso de Lucas González Vélez, ahora como director técnico del equipo profesional. Una vuelta que tiene historia: en 2021 ya fue parte del cuerpo técnico de las divisiones menores del club, donde dejó huella en procesos formativos que hoy se ven reflejados en jugadores del primer equipo. Ese vínculo con la cantera no es pasado, es parte de su apuesta: fortalecer el proceso juvenil para que los talentos que emergen de él encuentren en el profesional su lugar natural", se lee de entrada en la misiva.

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Acto seguido, el cuadro 'verdolaga' reveló cual será el grupo de trabajo de González. "Llega acompañado de un cuerpo técnico de alto nivel, que incluye como asistente técnico a Alexis Henríquez, referente histórico e ídolo verdolaga, junto a Tiago Pina como segundo asistente técnico, Camilo Cartagena como preparador físico y Luis Alejandro Restrepo como analista de datos. Roles que reflejan un fútbol respaldado en datos y análisis al servicio del juego", agregaron.

Lucas González Tolima
Lucas González con el Deportes Tolima - Foto:
Tolima Oficial

Los números de Lucas González como DT

un balance de 127 partidos disputados, 53 victorias, 29 empates y 45 derrotas, para un rendimiento del 49,34%. Su primera experiencia fue con Águilas Doradas en 2023, donde logró un 50,62% de rendimiento tras sumar 11 triunfos en 27 encuentros. Ese mismo año estuvo al frente de América de Cali, club con el que alcanzó 11 victorias en 28 partidos y un rendimiento del 47,62%. En 2024 tuvo un paso por Central Córdoba, con una campaña más complicada. Su mejor registro llegó con Deportes Tolima, donde dirigió 63 partidos, ganó 30 y alcanzó un rendimiento del 54,5%, además de competir en torneos internacionales.

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