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Gol Caracol  / Atlético Nacional ya tomó drástica decisión respecto al futuro de Gustavo Fermani

Atlético Nacional ya tomó drástica decisión respecto al futuro de Gustavo Fermani

Por medio de un comunicado oficial, Atlético Nacional dio a conocer a medios y aficionados la decisión final sobre u director deportivo Gustavo Fermani. Conozca aquí los detalles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de jun, 2026
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AFICIÓN DE NACIONAL
AFICIÓN DE NACIONAL
AFP

En la tarde de este domingo, Atlético Nacional sacó un comunicado oficial a través de sus redes sociales, informando la salida de su director deportivo, Gustavo Fermani.

Recordemos que el viernes 12 de junio, el cuadro 'verdolaga' tambien comunicó la salida de su técnico Diego Arias, días después de haber perdido la final de liga frente a Junior de Barranquilla.

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"Comunicado Oficial Medellín, 14 de Junio de 2026

Atlético Nacional informa que finaliza su etapa junto a Gustavo Fermani, quien durante los últimos dos años fue una pieza fundamental del proyecto deportivo de la institución.

El club reconoce y agradece su labor al frente de la Dirección Deportiva. Bajo su liderazgo, 13 jugadores juveniles debutaron en el equipo profesional y, de las cinco finales disputadas, se obtuvieron cuatro títulos: dos Copas Colombia, una Liga Colombiana y una Superliga.

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Asimismo, el equipo participó en la CONMEBOL Libertadores 2025 y alcanzó importantes logros en las categorías formativas, destacándose la obtención de la Copa Mitad del Mundo Sub-18 en Ecuador durante 2024.

Su gestión contribuyó al fortalecimiento de la estructura deportiva del club y al desarrollo de un proyecto alineado con los objetivos institucionales.

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Atlético Nacional le desea muchos éxitos en los nuevos desafíos que emprenda. Esta siempre será su casa".

Vea aquí el comunicado emitido por el club:

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