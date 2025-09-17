Síguenos en::
Atlético Nacional se quedó sin un candidato a ser su nuevo técnico: eligió a Independiente

Después de que se confirmara la salida del argentino, Javier Gandolfi, varios nombres han sonado para llegar a Atlético Nacional, pero uno ya lo rechazó.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 17, 2025 07:52 a. m.
Edwin Cardona, mediocampista de Atlético Nacional, se lamenta en el partido contra Sao Paulo, por Copa Libertadores
