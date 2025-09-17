Atlético Nacional se quedó sin un candidato a ser su nuevo técnico: eligió a Independiente

Atlético Nacional anunció que Javier Gandolfi dejó de ser su entrenador, luego de que el equipo perdiera contra Atlético Bucaramanga, en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2025. La decisión de prescindir de los servicios del argentino llegó, luego de ese encuentro, que el 'verdolaga' terminó perdiendo 0-3 en el escritorio.

Y es que el estratega alineó, en el segundo tiempo, a cuatro jugadores extranjeros, lo cual no está permitido. Además, la eliminación de la Copa Libertadores, en octavos de final, a manos de Sao Paulo, fue otra de las razones por las que no seguirá al mando del conjunto antioqueño. En un extenso comunicado, se dieron los detalles de la decisión.

"Luego de un proceso de evaluación adelantado en los últimos días, la institución y el entrenador, Javier Gandolfi, junto a su cuerpo técnico, han decidido de mutuo acuerdo poner punto final a su vinculación con Atlético Nacional", señaló el club. Durante su paso por el cuadro de Medellín, el estratega ganó la Superliga, pero fracasó en la Copa Libertadores.

"Durante este tiempo, la relación con el profesor Gandolfi se caracterizó por el respeto, el profesionalismo y la disposición permanente de poner su conocimiento y experiencia al servicio de nuestro proyecto. A Javier y a su cuerpo técnico les expresamos nuestro agradecimiento por su trabajo y les deseamos los mejores éxitos en sus futuros proyectos", agregó el club.

El estratega argentino deja al equipo 'verdolaga' en el séptimo lugar de la liga con 17 puntos, a cuatro unidades del líder, Atlético Bucaramanga, y en cuartos de final de la Copa BetPlay, de la que el conjunto de Medellín es el campeón vigente. Allí, aguarda por su rival, que saldrá de la serie entre Once Caldas y Deportivo Pasto.

Atlético Nacional recibió a Fortaleza por la fecha siete de la Liga BetPlay II-2025. X de @nacionaloficial

El excentrocampista, Diego Arias, quedó como entrenador encargado del equipo, mientras que los directivos confirman "el nuevo cuerpo técnico". Para asumir ese reto han sonado varios nombres, entre ellos, Gustavo Quinteros, de extensa trayectoria: Blooming, San Martín, Bolívar, Oriente Petrolero, Emelec, Al Nassr, Al Wasl, Universidad Católica, Xolos de Tijuana, Colo Colo, Vélez Sarsfield, Gremio y las Selecciones de Bolivia y Ecuador.

Sin embargo, dicha opción se cayó. Desde territorio argentino, medios como 'Olé', 'TyC Sports' y 'Radio Mitre' dan como un hecho que Gustavo Quinteros ya es nuevo director técnico de Independiente de Avellaneda. De hecho, afirman que debutará en el banco del equipo argentino, el próximo domingo 28 de septiembre frente a Racing.