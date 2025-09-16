Síguenos en::
Fútbol Colombiano  / "En Nacional hay que cambiar los muñecos, los artistas; pero bajo qué ítems traen a los técnicos"

"En Nacional hay que cambiar los muñecos, los artistas; pero bajo qué ítems traen a los técnicos"

En Nacional se habla de la inminente salida del técnico argentino Javier Gandolfi y desde ya hay un debate en la prensa por la forma en la que se manejan los destinos del club paisa.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: septiembre 16, 2025 02:51 p. m.
Atlético Nacional
Atlético Nacional - Foto: Colprensa
Colprensa

