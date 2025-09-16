"En Nacional hay que cambiar los muñecos, los artistas; pero bajo qué ítems traen a los técnicos"

En Atlético Nacional se vive una crisis institucional ante una noticia a voces que tiene que ver con la inminente salida de la dirección técnica del argentino Javier Gandolfi y su cuerpo técnico. Y aunque no se ha hecho oficial por parte del club 'verdolaga', desde ya se han dado espacios en los medios para analizar lo que viene sucediendo allí. De hecho, de 2021 a hoy, después de la pandemia, han pasado once entrenadores, con un promedio de cinco meses de permanencia en sus cargos.

Así, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', consultaron las opiniones de varios hombres de fútbol cercanos al cuadro antioqueño. Uno de ellos fue Juan José Peláez, de paso por el banquillo del 'rey de copas', quien comentó que "en el tema de Nacional hay varios ítems para revisar, como bajo qué parámetros eligen al DT, en un club que quiere ser vanguardista, que quiere marcar pautas, hay errores que se deben analizar. El tema de los torneos cortos, la premura de tiempo a veces exige más, esa es un arma de doble filo. En Nacional se deben respetar procesos, antes se daba un espacio para la maduración del proceso. Lo otro que se debe tener en cuenta es qué jugadores van a conformar la plantilla".

Peláez complementó su idea y agregó que "hay que cambiar los muñecos, los artistas, pero ojo con lo que se trae. Todos esos son detalles a tener en cuenta, en un grande como Nacional que se ha caído mucho".

Edwin Cardona (10) junto a Javier Gandolfi, entrenador de Nacional. AFP

En medio de esas opiniones consultadas, otro que entregó su concepto fue Alexis García, quien conoce bien a Nacional. "En el club no se sabe para dónde va, no tiene un objetivo claro. Yo creo que el estilo de un equipo se lo da la afición y yo creo que Nacional hace rato depende mucho de toda esa juventud que hay ahorita. Para mí, el técnico ideal para Nacional es uno que llegue y convenza a la directiva de un proyecto a largo plazo".

En medio de todo esto, se espera que el tradicional equipo antioqueño dé a conocer a la opinión pública los pasos a seguir, de cara a lo que resta en la Liga Betplay II 2025 del fútbol colombiano, en el que es séptimo con 17 puntos.