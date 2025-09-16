Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Javier Gandolfi ya no es más técnico de Nacional; salió cara derrota frente a Bucaramanga

Javier Gandolfi ya no es más técnico de Nacional; salió cara derrota frente a Bucaramanga

Este 16 de septiembre, en un comunicado en redes sociales, Atlético Nacional anunció que el argentino Javier Gandolfi dejó de ser el DT. Diego Arias quedó encargado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 16, 2025 09:38 p. m.
Javier Gandolfi
Javier Gandolfi, extécnico de Atlético Nacional - Foto:
AFP

