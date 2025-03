Audios del VAR de la mano de William Tesillo que generó polémica en Nacional 1-0 América

Los clásicos entre Atlético Nacional y América de Cali siempre dan de qué hablar. Por eso, esta vez no fue la excepción y así se vivió el pasado domingo 9 de marzo, por la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2025 . En el estadio Atanasio Girardot, el cuadro 'verdolaga' se impuso 1-0 con gol de Alfredo Morelos, pero las polémicas no faltaron y una en particular pudo haber cambiado el rumbo del juego.

"En el minuto 68, en una acción de área del equipo local, un jugador defensor (Jorman Campuzano), al tratar de jugar el balón, lo desvía con su pie, lanzándolo a un compañero (William Tesillo) que lo juega con su pierna, cambiando la dirección hacia su mano", describe la Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol, revelando los audios del VAR de la acción puntual.

"En la determinación técnica, el balón, después de ser lanzado por un adversario y ser desviado, inicialmente, por un defensor y luego jugado por otro defensor, que de su cuerpo va a la mano, se evidencia claramente que el balón, al momento de tocar la mano, no viene directamente de un adversario, lo que constituye una excepción de infracción, sin importar la posición de esta", añaden.

"Según lo estipulado en las recomendaciones de FIFA, sobre tocar el balón con la mano dentro de las consideraciones establecidas en la regla 12. El VAR, en su chequeo protocolar y haciendo uso de los diferentes ángulos, planos y velocidades, además de las correctas consideraciones de las reglas de juego, decide invitar al árbitro a una revisión", sentenciaron en su aclaración del tema.

Finalmente, y teniendo esas consideraciones, no se sancionó penalti. En Atlético Nacional 'respiraron', mientras que en América de Cali hubo molestia. De hecho, una vez finalizó el encuentro, Jorge 'Polilla' da Silva', director técnico 'escarlata', le reclamó al árbitro, José Ortiz , y fue expulsado por la manera tan airada que lo hizo. Y es que estuvo en desacuerdo con la decisión de la terna.

Nacional vs América - Foto: Colprensa

Terna arbitral para Atlético Nacional 1-0 América de Cali

Árbitro: José Ortiz (Norte).

Asistente Nro. 1: Sebastián Vela (Bogotá).

Asistente Nro. 2: Julio Hoyos (Córdoba).

Cuarto Árbitro: Juan García (Antioquia).

VAR: Fernando Acuña (Boyacá).

AVAR: Stivenson Celeita (Bogotá).

