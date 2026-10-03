Escandaloso penalti a favor de Barranquilla frente a Millonarios; vea el VIDEO de lo que pasó

Barranquilla FC y Millonarios se enfrentaron este sábado por los octavos de final de la Copa BetPlay 2026, pero en medio del compromiso en el Romelio Martínez se presentó una jugada polémica, de la discordia. Un error gravísimo del árbitro Alejandro Moncada, al pitar un penalti para los dueños de casa.

Así fue como casi al cuarto minuto de juego, el juez central señaló un cobro desde el punto blanco del penalti para los de Barranquilla por una supuesta mano de Del Castillo. Pero en la repetición de la acción quedó claro que no hubo mano. Los jugadores de Millonarios alegaron la decisión del central.

Los primeros minutos del juego entre Barranquilla FC y Millonarios 🔵 por la Copa BetPlay 🏆 estuvieron marcados por un grave error arbitral de Alejandro Moncada, que sancionó un penalti inexistente a favor del equipo local y que terminó en gol #GolCaracol #SiempreFutbol 🇨🇴⚽ pic.twitter.com/uUNLbsZDVx — Gol Caracol (@GolCaracol) October 3, 2026

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Hay que indicar que este compromiso no hay VAR. Finalmente, Mohamed Bolívar cambió la infracción por gol, estableció el 1-0 parcial.

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Vea acá la jugada polémica en Barranquilla vs. Millonarios por la Copa BetPlay: