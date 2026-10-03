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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Escandaloso penalti a favor de Barranquilla frente a Millonarios; vea el VIDEO de lo que pasó

Escandaloso penalti a favor de Barranquilla frente a Millonarios; vea el VIDEO de lo que pasó

El árbitro del compromiso, Alejandro Moncada, no dudó en sancionar un penalti a favor de Barranquilla FC en duelo contra Millonarios por los octavos de final de la Copa BetPlay.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de oct, 2026
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La jugada en la que le pitaron penalti a Barranquilla frente a Millonarios por Copa BetPlay 2026.
La jugada en la que le pitaron penalti a Barranquilla frente a Millonarios por Copa BetPlay 2026.
Foto captura de video de pantalla

Barranquilla FC y Millonarios se enfrentaron este sábado por los octavos de final de la Copa BetPlay 2026, pero en medio del compromiso en el Romelio Martínez se presentó una jugada polémica, de la discordia. Un error gravísimo del árbitro Alejandro Moncada, al pitar un penalti para los dueños de casa.

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Así fue como casi al cuarto minuto de juego, el juez central señaló un cobro desde el punto blanco del penalti para los de Barranquilla por una supuesta mano de Del Castillo. Pero en la repetición de la acción quedó claro que no hubo mano. Los jugadores de Millonarios alegaron la decisión del central.

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Hay que indicar que este compromiso no hay VAR. Finalmente, Mohamed Bolívar cambió la infracción por gol, estableció el 1-0 parcial.

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Vea acá la jugada polémica en Barranquilla vs. Millonarios por la Copa BetPlay:

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