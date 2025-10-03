Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay, tras nuevo triunfo del Deportivo Cali

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este viernes 3 de octubre, la jornada 14 de la Liga BetPlay dio marcha en el estadio Palmaseca, con la justa victoria del Deportivo Cali sobre Deportivo Pereira.
El único gol del compromiso lo anotó Johan Martínez, quien puso a festejar a los ‘azucareros’, que sueñan cada vez más con entrar a la fiesta de los ocho, de cara a la disputa de la estrella decembrina.
Y es que, con la necesidad de sumar de a tres, el conjunto 'verdiblanco' salió a buscar el arco contrario desde el primer momento, tratando de anotar ese gol que les diera la tranquilidad en el compromiso; y así fue.
Por medio de Johan, Cali se puso arriba desde los nueve minutos. Sin embargo, pese a tener varias opciones de ahí en adelante, los caleños no pudieron aumentar la ventaja en el marcador, que al final fue 1-0 a su favor.
🔥🟢 NO HAY QUIÉN PARE AL 'AZUCARERO' 🙌🏻⚽👏🏻 pic.twitter.com/EF5HWfLkmY— Gol Caracol (@GolCaracol) October 4, 2025
Publicidad
De esta manera, Alberto GAmero metió parcialmente a los 'azucareros' al grupo de los ocho, esperando lo que suceda en el resto de la jornada 14 del fútbol colombiano.
Así se jugará la jornada 14:
Publicidad
Viernes 3 de octubre
Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira
Sábado 4 de octubre
Envigado vs. Atlético Bucaramanga
Hora: 2:00 p.m. (hora local).
Publicidad
Unión Magdalena vs. Águilas Doradas
Hora: 4:10 p.m. (hora local).
Llaneros vs. Fortaleza
Hora: 6:20 p.m. (hora local).
Publicidad
Domingo 5 de octubre
Deportivo Pasto vs. Alianza FC
Hora: 3:00 p.m. (hora local).
Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima
Hora: 5:15 p.m. (hora local).
Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional
Hora: 7:30 p.m. (hora local).
Publicidad
Lunes 6 de octubre
La Equidad vs. Once Caldas
Hora: 7:30 p.m. (hora local).
Publicidad
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: