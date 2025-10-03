Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay, tras nuevo triunfo del Deportivo Cali

Este viernes 3 de octubre, la jornada 14 de la Liga BetPlay dio marcha en el estadio Palmaseca, con la justa victoria del Deportivo Cali sobre Deportivo Pereira.

El único gol del compromiso lo anotó Johan Martínez, quien puso a festejar a los ‘azucareros’, que sueñan cada vez más con entrar a la fiesta de los ocho, de cara a la disputa de la estrella decembrina.

Y es que, con la necesidad de sumar de a tres, el conjunto 'verdiblanco' salió a buscar el arco contrario desde el primer momento, tratando de anotar ese gol que les diera la tranquilidad en el compromiso; y así fue.

Por medio de Johan, Cali se puso arriba desde los nueve minutos. Sin embargo, pese a tener varias opciones de ahí en adelante, los caleños no pudieron aumentar la ventaja en el marcador, que al final fue 1-0 a su favor.



🔥🟢 NO HAY QUIÉN PARE AL 'AZUCARERO' 🙌🏻⚽👏🏻 pic.twitter.com/EF5HWfLkmY — Gol Caracol (@GolCaracol) October 4, 2025

De esta manera, Alberto GAmero metió parcialmente a los 'azucareros' al grupo de los ocho, esperando lo que suceda en el resto de la jornada 14 del fútbol colombiano.

Así se jugará la jornada 14:

Viernes 3 de octubre

Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira

Sábado 4 de octubre

Envigado vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 2:00 p.m. (hora local).

Unión Magdalena vs. Águilas Doradas

Hora: 4:10 p.m. (hora local).

Llaneros vs. Fortaleza

Hora: 6:20 p.m. (hora local).

Domingo 5 de octubre

Deportivo Pasto vs. Alianza FC

Hora: 3:00 p.m. (hora local).

Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima

Hora: 5:15 p.m. (hora local).

Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional

Hora: 7:30 p.m. (hora local).

Lunes 6 de octubre

La Equidad vs. Once Caldas

Hora: 7:30 p.m. (hora local).

