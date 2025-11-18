Síguenos en::
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Bucaramanga vs. Santa Fe, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay

Bucaramanga vs. Santa Fe, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay

Este miércoles, Atlético Bucaramanga se enfrentará a Independiente Santa Fe en el estadio Américo Montanini por la primera fecha del cuadrangular B de la Liga BetPlay 2025-2. ¡Agéndese con el juego!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 18 de nov, 2025
Atlético Bucaramanga vs Independiente Santa Fe
Atlético Bucaramanga vs Independiente Santa Fe
Fotos: X/@ABucaramanga y @SantaFe

