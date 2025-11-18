La carrera por llegar a la gran final de la Liga BetPlay está ad portas de iniciar. Independiente Santa Fe, vigente campeón del campeonato, iniciará su defensa de la corona en los cuadrangulares visitando al Bucaramanga en la primera fecha del grupo B.

El cuadro 'felino' llega a este juego luego de una sorpresiva derrota 3-0 frente al Deportivo Pasto en la última jornada del todos contra todos. Los dirigidos por Leonel Álvarez recibieron tres goles tempraneros en el partido disputado en el estadio Departamental Libertad y no pudieron reaccionar, lo que significó su eliminación de la posibilidad de quedar entre los dos primeros lugares de la tabla y lograr la ventaja deportiva. Las anotaciones del equipo nariñense fueron obra de Jhon Méndez, Nicolás Gil y Yoshan Valois.

Por su parte, Santa Fe consiguió su clasificación a los cuadrangulares de manera sufrida. El conjunto 'cardenal' venció 1-0 a Alianza en el estadio El Campin, quedándose con la séptima plaza para la fiesta de los ocho. Harold Santiago Mosquera fue el principal artífice del pase del equipo con el gol en el minuto 49. El elenco de la capital logró tres victorias seguidas que le permitieron clasificar a la siguiente fase, primero contra Junior de visitante 2-1 en el último minuto, luego contra Deportivo Cali también en la agonía del juego por 1-0, y finalmente contra el conjunto de Valledupar por el mismo marcador.



Atlético Bucaramanga vs. Santa Fe, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay 2025-2

El encuentro entre Bucaramanga y Santa Fe se llevará a cabo este miércoles a las 6:30 de la tarde, y se podrá observar a través del canal que transmite el fútbol colombiano. Además, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y demás incidencias del juego en el portal web de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el sguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.

Bucaramanga vs. Santa Fe, en el partido en el todos contra todos de la Liga BetPlay ll-2025

Bucaramanga buscará dejar atrás la mala cara que mostró en el ultimo encuentro, y volver al nivel que tuvo hace unas fechas y que lo mantuvo en la primera posición momentáneamente. Al final, el equipo santandereano terminó en la cuarta posición de la tabla con 37 puntos, producto de 11 victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Estadísticas buenas que hacen ver que son mejores de lo mostrado frente al Pasto. Santa Fe, en cambio, irá al juego de la mano de Mosquera, que ha sido su gran figura en los últimos partidos y vive un momento inigualable que lo hace ser uno de los mejores jugadores del torneo.